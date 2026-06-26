Wimbledon, Sinner debutta con Kecmanovic

AGI - Sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale sull'erba londinese con sette azzurri al via. Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 1, debutterà con il serbo Miomir Kecmanovic; ha un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud o Luciano Darderi e un eventuale quarto di finale con Daniil Medvedev. Nella sua metà di tabellone anche Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Flavio Cobolli, nona forza del seeding e reduce dalla finale del Roland Garros, se la vedrà subito con l'argentino Mariano Navone. Luciano Darderi, numero 14 del torneo, esordirà contro lo statunitense Ethan Quinn. Così gli altri italiani: Matteo Arnaldi (32)-Quentin Halys (Fra); Lorenzo Sonego-Tomas Martiun Etcheverry (Arg); Mattia Bellucci-Zachary Svajda (Usa); Matteo Berrettini-Stan Wawrinka (Sui).
Wimbledon, le azzurre in gara
Per quanto riguarda il tabellone del singolare femminile sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club, che quest'anno mette in palio un montepremi da record: 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro), sono tre le azzurre in gara: Jasmine Paolini, finalista nel 2024, e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw Major, sono state inserite nella parte bassa del draw, quella presieduta dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina, mentre Elisabetta Cocciaretto è capitata nella parte alta del draw, quella presieduta dalla regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka.
Debutti delle italiane
La prima a scendere in campo sarà proprio Cocciaretto, attesa lunedì dalla cinese Xinyu Wang; martedì toccherà invece a Paolini, testa di serie numero 13, che se la vedrà con la statunitense Robin Montgomery (USA), e Grant, impegnata contro la britannica Katie Boulter.