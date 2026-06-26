A Seattle vietate bandiere arcobaleno, la Fifa rassicura Iran

AGI - Non ci saranno manifestazioni Lgbt né bandiere arcobaleno dentro e fuori lo stadio di Seattle in occasione della partita tra Egitto e Iran (prevista sabato alle 5 di mattina, ora italiana).
"No eventi Lgbt allo stadio di Seattle"
A quanto riferito dall'agenzia iraniana Fars, Teheran così come il Cairo hanno ottenuto rassicurazioni ufficiali dalla Fifa "che non si terrà alcuna cerimonia o attività promozionale di questo tipo all’interno dello stadio o come parte del programma ufficiale della partita".
'Asse' Iran ed Egitto
Il regime degli ayatollah ha tenuto a chiarire che non si tratta solo di una sua presa di posizione. "Iran ed Egitto sono due paesi musulmani con profonde affinità culturali e religiose, e le opinioni espresse dalle due federazioni riflettono valori e sensibilità condivise tra i popoli dei due paesi", si legge ancora nella nota riportata.
La rivolta di Stonewall
La bufera si deve alla quasi coincidenza della data del match con l'anniversario della rivolta di Stonewall, nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969: quando la polizia fece ancora una volta irruzione in un locale gay di New York, lo Stonewall Inn, gli avventori si ribellarono e si scatenò una notte di scontri che coinvolse il quartiere di Greenwich. È in ricordo di quella notte che giugno è stato consacrato il 'Pride Month', 'il mese dell'orgoglio'.
Il Pride match day a Seattle
Quando Seattle ha saputo che avrebbe ospitato un incontro dei mondiali il 26 giugno, ma non quali squadre sarebbero scese in campo, ha deciso di farne un 'Pride Match Day', con tanto di sito ufficiale della comunità Lgbt. "Il Pride Match Day è più di un gioco. È una celebrazione di visibilità, appartenenza e comunità, legata alla Coppa del Mondo 2026", si legge. Ma viste le proteste delle squadre ospiti, non ci saranno cortei né manifestazioni.