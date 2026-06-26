A Seattle vietate bandiere arcobaleno, la Fifa rassicura Iran
Bandiere arcobaleno 'vietate' nello stadio di Seattle, la Fifa rassicura Iran ed Egitto 
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Bandiere arcobaleno 'vietate' nello stadio di Seattle, la Fifa rassicura Iran ed Egitto

Teheran così come il Cairo contro le manifestazioni Lgbt nella città che ospita la partita delle due nazionali di calcio
Un cartello a forma di cuore con i colori della bandiera del Pride è visibile vicino al Pike Place Market a Seattle - foto scattata il 25 giugno 2025
JUAN MABROMATA / AFP - Un cartello a forma di cuore con i colori della bandiera del Pride è visibile vicino al Pike Place Market a Seattle - foto scattata il 25 giugno 2025
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AGI - Non ci saranno manifestazioni Lgbtbandiere arcobaleno dentro e fuori lo stadio di Seattle in occasione della partita tra Egitto e Iran (prevista sabato alle 5 di mattina, ora italiana).

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"No eventi Lgbt allo stadio di Seattle"

A quanto riferito dall'agenzia iraniana Fars, Teheran così come il Cairo hanno ottenuto rassicurazioni ufficiali dalla Fifa "che non si terrà alcuna cerimonia o attività promozionale di questo tipo all’interno dello stadio o come parte del programma ufficiale della partita".

'Asse' Iran ed Egitto

Il regime degli ayatollah ha tenuto a chiarire che non si tratta solo di una sua presa di posizione. "Iran ed Egitto sono due paesi musulmani con profonde affinità culturali e religiose, e le opinioni espresse dalle due federazioni riflettono valori e sensibilità condivise tra i popoli dei due paesi", si legge ancora nella nota riportata.

La rivolta di Stonewall

La bufera si deve alla quasi coincidenza della data del match con l'anniversario della rivolta di Stonewall, nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969: quando la polizia fece ancora una volta irruzione in un locale gay di New York, lo Stonewall Inn, gli avventori si ribellarono e si scatenò una notte di scontri che coinvolse il quartiere di Greenwich. È in ricordo di quella notte che giugno è stato consacrato il 'Pride Month', 'il mese dell'orgoglio'.

Il Pride match day a Seattle

Quando Seattle ha saputo che avrebbe ospitato un incontro dei mondiali il 26 giugno, ma non quali squadre sarebbero scese in campo, ha deciso di farne un 'Pride Match Day', con tanto di sito ufficiale della comunità Lgbt. "Il Pride Match Day è più di un gioco. È una celebrazione di visibilità, appartenenza e comunità, legata alla Coppa del Mondo 2026", si legge. Ma viste le proteste delle squadre ospiti, non ci saranno cortei né manifestazioni.

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