La Francia batte 4-1 la Norvegia grazie a Dembelé

AGI - La Francia fa tre su tre ai mondiali e supera per 4-1 una Norvegia imbottita di riserve, con Haaland lasciato a riposo. È una fantastica tripletta del Pallone d'oro Dembélé, maturata interamente nel primo tempo, a regalare il primato nel gruppo I ai ragazzi guidati da Didier Deschamps, oggi assente perché rientrato temporaneamente in patria in seguito alla morte della madre.
Lo show di Dembelé
La prima accelerazione di Mbappé si vede dopo appena trenta secondi, quando entra in area e scaglia una bordata di destro che si stampa sulla traversa. Al 4' è Koné a provarci con un destro dal limite che viene salvato in tuffo da Selvik. Il gol è nell'aria e arriva già al 7'. Mbappé taglia il campo per Dembélé, il quale dalla destra entra in area, ubriaca il diretto marcatore e infila Selvik con un destro a mezza altezza che vale l'1-0. Al 14' è Strand Larsen ad avere sul destro la palla del pareggio ma spara alto da ottima posizione. Tre minuti dopo è ancora Selvik a sbarrare la strada a Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid è decisivo al 20' quando mette a referto un nuovo assist vincente per il solito Dembélé, il quale si accentra sul mancino e fulmina dal limite Selvik per il 2-0.
Gli scandinavi non ci stanno e un minuto dopo accorciano immediatamente le distanze grazie ad Aasgaard, che riceve palla in area, spiazza Upamecano con una finta e trafigge Maignan con il destro. I Bleus reagiscono e al 32' calano il tris uno scatenato Dembélé, che batte ancora Selvik con un sinistro a giro siglando la tripletta personale. Un primo tempo dalle mille emozioni si chiude sul 3-1.
Chosen by the fans: Ousmane Dembélé your Superior Player of the Match.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
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Il rigore fallito
Gli uomini di Solbakken ripartono bene e al 3' si procurano un rigore con Bobb, atterrato in area da Theo Hernández. Dal dischetto si presenta Strand Larsen, che si fa però ipnotizzare da Maignan. All'11' è Mbappé a sfiorare il poker con un destro a giro dal limite che esce a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. I vicecampioni del mondo in carica si fanno trovare scoperti al 27', ma Maignan è decisivo nel chiudere lo specchio a Bobb in uscita. In pieno recupero arriva il 4-1 finale, grazie a un'incornata vincente di Doué su cross dalla sinistra di Barcola. Ai sedicesimi di finale la Francia incontrerà quasi certamente la Svezia, mentre la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio.
L'altro match, il Senegal a valanga sull'Iraq
Il Senegal vince 5-0 contro l'Iraq nella terza e ultima giornata del gruppo I e spera ancora nella qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Nella classifica delle terze classificate i senegalesi hanno superato Corea del Sud e Scozia, tra le squadre finora a quota 3 punti la nazionale di Thiaw è quella con la migliore differenza reti (+2), ma per festeggiare bisognerà ancora attendere la fine della fase a gironi. I senegalesi hanno trovato subito il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, col colpo di testa di Seck deviato da Diarra. Dopo nove minuti la partita è cambiata nuovamente, Sulaka ha commesso fallo per chiara occasione da gol su Mane, dopo una revisione al Var Taylor ha tolto il cartellino giallo estraendo quello rosso. L'Iraq è andato in totale confusione con l'uomo in meno, il Senegal ha sfiorato a più riprese il 2-0, Ismaila Sarr si è divorato il raddoppio calciando alto da pochi passi.
Al termine del primo hydration break, l'Iraq ha cercato di reggere nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Thiaw ha invece faticato a costruire gioco in fase offensiva. Al 33' Jakobs ha tentato il mancino dal limite, il pallone è terminato però sul fondo. L'altro tentativo, prima del fischio finale del primo tempo, è stato quello di Mane, l'attaccante dell'Al-Nassr ha sfiorato la traversa. La ripresa è iniziata col Senegal in avanti per cercare di ritoccare la differenza reti: Sarr ha provato a sorprendere il neo entrato Hassan, che però ha neutralizzato la conclusione pericolosa.
Senegal secure their first win of #FIFAWorldCup 2026— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
Dopo pochi minuti, all'11', Camara ha scippato il pallone a Iqbal, per lo stesso Sarr è stato semplicissimo trovare il 2-0 da dentro l'area piccola. Tre minuti più tardi Pape Gueye, entrato da pochi istanti, ha segnato il 3-0 con una conclusione a giro dalla distanza imparabile per Hassan. Il centrocampista del Villarreal, al 26', ha trovato la doppietta con una gran conclusione di controbalzo dopo la sponda di Jackson. Nel quarto d'ora finale ci ha provato anche Mane, l'ex Liverpool ha però colpito il palo.
Al 37' è arrivato il 5-0 di Iliman Ndiaye, con una conclusione violenta sul primo palo arrivata dopo un recupero palla dell'attaccante del Como Diao. La vittoria del Senegal estromette di fatto la Scozia dalle otto migliori terze, la squadra di Thiaw dovrà ora attendere i risultati degli altri gironi per capire se avrà la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale. I cinque gol rimangono comunque un record, il Senegal è la prima nazionale africana a segnare un pokerissimo nella storia del Mondiale.