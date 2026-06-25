Mondiali, Marocco e Sudafrica ai sedicesimi

AGI - Pirotecnico 4-2 ad Atlanta tra Marocco e Haiti nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. Due volte avanti la formazione di Migne, che sfrutta prima l'autogol di Bono (10') e poi il gol di Isidor (43') per mettersi due volte al comando delle operazioni. Arriva in entrambi i casi la reazione marocchina, prima con Hakimi (39') e, poi, con Saibari (45+1'). Nel secondo tempo sono i cambi di Ouahbi a fare la differenza: Rahimi (78') e Yassine (89') confezionano il 4-2 finale, che conferma il Marocco al secondo posto nel girone C con 7 punti insieme al Brasile. Haiti eliminata con 0 punti, mentre la Scozia rischia di non passare come migliore terza a causa di una differenza reti di -3. Il Marocco tornerà in campo per i sedicesimi di finale il 30 giugno alle 3 contro la prima classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.
Spinge subito il Marocco, che va vicino all'1-0 dopo due minuti con Saibari, che non arriva per pochi centimetri su un bel cross di El Khannouss. Dopo lo spavento iniziale Haiti si affaccia in avanti e trova il vantaggio al 10': cross in mezzo di Duverne, Joseph ci prova di tacco ma arriva una sfortunata deviazione di Bono, che regala l'1-0 alla squadra di Migne. Reazione immediata degli africani, ma Saibari spreca più volte la chance dell'1-1. Il pari arriva al 39' con Hakimi che si avventa per primo sulla respinta corta di Placide dopo un tiro di El Khannouss. L'equilibrio dura pochi giri d'orologio e Haiti torna avanti al 43' con una grande botta da fuori area di Isidor. Contro reazione del Marocco e Saibari - dopo diverse occasioni mancate - batte Placide su invito di Hakimi al 46', chiudendo sul 2-2 un primo tempo delle mille emozioni.
Secondo tempo decisivo
Il Marocco cerca con insistenza il 3-2, ma Placide fa muro sul tentativo del centrocampista della Roma El Aynaoui e salva su un quasi autogol di Ade'. Ouahbi la vince con i cambi e Rahimi firma il vantaggio marocchino al 78' con una girata su corner di Riad. Nel finale Yassine segna il gol della sicurezza e del 4-2 per Saibari & co.
Sudafrica sorprende la Corea
Sorpresa a Monterrey con il Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e centra una sorprendente qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Partita con poche emozioni e tante sbavature da una parte e dall'altra. Il match winner lo trova in contropiede Maseko (63'), che lancia la selezione di Broos nelle migliori 32 squadre del torneo. Nonostante il disastroso esordio contro il Messico, con tanto di due espulsioni dirette, il Sudafrica supera proprio la Corea sul gong, termina secondo nel girone A con 4 punti e si giocherà un posto negli ottavi di finale con il Canada (28 giugno, ore 21.00). Terzo posto e tre punti per la Corea del Sud, che spera in una qualificazione come migliore terza. La squadra di Hong Myung-Bo ha una differenza reti (2 gol fatti, 3 subiti) migliore della Scozia (1 gol fatto, 4 subiti) e dovrebbe riuscire a rientrare nelle otto migliori terze.
La partita
Parte forte la Corea del Sud con Kim che al 2' va vicino al vantaggio con un colpo di testa su sviluppo da calcio d'angolo. Molto attivo Lee Kang-In, che sfiora il palo con una conclusione in piena area di rigore. Il Sudafrica prova a rendersi pericoloso in contropiede e sfiora l'1-0 al 30' con Mbatha e Makgopa, da due passi, respinti da due grandi riflessi di Kim Seung-Gyu. La Corea del Sud perde qualità nel palleggio e al 63' ecco il gol del Sudafrica, che colpisce in ripartenza con Maseko. Poche occasioni nel finale e la formazione di Broos riesce a strappare una qualificazione ai sedicesimi più che sorprendente.