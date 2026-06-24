Tanti auguri di buon compleanno, Lionel!
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Tanti auguri di buon compleanno, Lionel!

Messi compie 39 anni: "Non gioco pensando alla mia età. In campo mi diverto ancora"
Tanti auguri di buon compleanno, Lionel!
JUAN MABROMATA / AFP - Lionel Messi festeggia 39 anni
compleanno lionel messi
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AGI - Lionel Messi festeggia il suo 39mo compleanno in pieno Mondiale e sui social sono arrivati gli auguri della Seleccion albiceleste: "Auguri Leo. L'uomo che ha cambiato la storia del calcio mondiale", si legge sui social, "buon compleanno capitano". Mentre un'intera nazione si preparava a celebrarlo in attesa dell'ultima partita della fase a gironi contro la Giordania, nella notte tra domenica e lunedì, l'attaccante ha postato un video che lo riprende ad allenarsi in palestra, con in sottofondo la canzone 'Terra di Campioni'.

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"In generale non sto in campo pensando alla mia età, ma al piacere di giocare a calcio, e mi sento bene fisicamente", ha raccontato la Pulce in un'intervista, "sono felice e desideroso di continuare a provare a vincere e dare il massimo senza guardare ai miei anni. Probabilmente il mio corpo cederà prima o poi, ma nel frattempo mi diverto ancora. Giocare è ciò che amo, e si tratta di essere sempre al meglio delle mie capacità".

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Le parole di Messi

"In generale non sto in campo pensando alla mia età, ma al piacere di giocare a calcio, e mi sento bene fisicamente", ha raccontato la Pulce in un'intervista, "sono felice e desideroso di continuare a provare a vincere e dare il massimo senza guardare ai miei anni. Probabilmente il mio corpo cederà prima o poi, ma nel frattempo mi diverto ancora. Giocare è ciò che amo, e si tratta di essere sempre al meglio delle mie capacità".

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