Mondiali: Messi, Mbappé e Haaland, il giorno delle doppiette

AGI - Una doppietta di Messi (che ha sbagliato anche un rigore) ha regalato all'Argentina la vittoria per 2-0 sull'Austria. Il capitano dell'Albiceleste, ora da solo in vetta alla classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi ai Mondiali con 18 gol, ha consegnato all'Argentina il passaggio ai 16esimi di finale con una gara d'anticipo.
Ai Mondiali emergono...gli assi
La pioggia e i fulmini non fermano la Francia. La nazionale di Deschamps batte 3-0 l'Iraq e si garantisce un posto nei sedicesimi di finale grazie a un'altra doppietta, quella di Mbappé. Allerta fulmini a Philadelphia, con un'interruzione di due ore tra il primo e il secondo tempo causa maltempo in Pennsylvania. Transalpini subito avanti con Mbappe' (14'), che firma la doppietta personale al 54' ed eguaglia Klose a quota 16 gol al secondo posto della classifica dei giocatori con più reti ai Mondiali. Al 66' Dembelé batte Basil per il 3-0 finale, che conferma la Francia in testa al girone I con sei punti.
Avanti anche la Norvegia, altra doppietta per Haaland
La Norvegia tiene il passo della Francia nel girone I e conquista i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Gli scandinavi battono 3-2 il Senegal e si andranno a giocare all'ultima giornata il primato nel raggruppamento con gli uomini di Deschamps. Protagonista sempre Erling Haaland che, dopo la doppietta con l'Iraq all'esordio Mondiale, segna altri due gol e sale a quota 59 timbri in 52 presenze in nazionale. In rete anche l'esterno del Torino Marcus Pedersen. Non basta la doppietta di Ismaila Sarr al Senegal, che resta fermo a zero punti e si giocherà tutto all'ultima giornata contro l'Iraq (26 giugno, ore 21).