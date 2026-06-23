L'Inghilterra non sfonda il muro del Ghana (0-0)

AGI - L'Inghilterra di Harry Kane non riesce a sfondare il muro del Ghana e al Gillette Stadium vicino a Boston il secondo match del Gruppo L si chiude sullo 0-0. Gli inglesi di Tuchel hanno fatto tanto possesso palla ma hanno dovuto fare i conti con una difesa ultra-rinforzata.
La partita non ha fatto registrare grosse emozioni e l'Inghilterra può rammaricarsi di aver sprecato qualche preziosa occasione proprio alla fine della partita. Quella più ghiotta arriva all'87esimo con la traversa centrata di testa da O'Reilly e con la botta di sinistro che Kane spreca da distanza ravvicinata e manda alto.
Con quattro punti in due partite, i Tre Leoni sono in una posizione solida in questo girone. Per accedere ai sedicesimi gli inglesi se la vedranno col Panama mentre la nazionale africana se la giocherà contro la Croazia.