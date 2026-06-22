Da Batistuta a Ibrahimovic, ex stelle della serie A commentano i Mondiali Usa

AGI – L’Italia è la grande assente ai Mondiali di calcio, ma è presente con il suo passato glorioso. Sulle reti americane e in lingua spagnola i commentatori tecnici sono stati protagonisti del campionato italiano, quando era considerato tra i primi tre al mondo.
Così sono apparsi sugli schermi il portoghese Nuno Gomes, oggi 50 anni, ex attaccante della Fiorentina che nel 2001 segnò il gol a Firenze che valse l’ultimo trofeo dei viola, la Coppa Italia; Ivan Zamorano, 59 anni, attaccante cileno dell’Inter dal ’96 al 2001.
Campioni internazionali in tv
Clarence Seedorf, 50 anni, olandese di Sampdoria, Inter e Milan; il brasiliano Carlos Dunga, ora 62 anni, ex di Pisa, Fiorentina e Pescara.
Volti storici del calcio italiano
Poi c'è un quasi irriconoscibile Alex Lalas, 56 anni, primo americano del calcio italiano con il Padova, a metà degli anni ’90; il francese Thierry Henry, 48 anni, che giocò nella Juve per un breve periodo.
Le stelle che hanno impreziosito la Serie A
Zlatan Ibrahimovic, 44 anni, ex di Juve, Inter, Milan; Gabriel Omar Batistuta, 57 anni, centravanti leggendario di Fiorentina e Roma, poi passato all’Inter, e Ivan Ramiro Córdoba, 49 anni, difensore dell’Inter dal 2000 al 2012. Tutti volti di un calcio italiano che suscitava invidia nel mondo.