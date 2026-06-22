Messi o Ronaldo? La scelta è politica

AGI - Il fatto che qualcuno preferisca Lionel Messi o Cristiano Ronaldo – probabilmente due dei più grandi calciatori del mondo oggi – potrebbe essere associato al suo orientamento politico, secondo un sondaggio internazionale condotto dalla Nanyang Technological University di Singapore (NTU Singapore).
Messi o Ronaldo?
Il sondaggio online, che ha coinvolto oltre 10.000 intervistati in 26 Paesi, ha rilevato che le persone che si identificavano come più liberali tendevano a preferire Messi, mentre quelle che si identificavano come più conservatrici tendevano a preferire Ronaldo. Tuttavia, questo legame è più forte tra gli intervistati più giovani e si indebolisce sostanzialmente con l’avanzare dell’età.
A livello nazionale, gli intervistati in 11 Paesi, tra cui Singapore, hanno valutato Ronaldo in modo più favorevole in media. Gli intervistati in otto Paesi hanno invece mostrato una preferenza per Messi, mentre in sette Paesi non è emersa una differenza statisticamente significativa tra i due campioni.
I ricercatori sottolineano che i risultati non indicano un rapporto di causa-effetto, ma suggeriscono che le preferenze sportive possano riflettere, almeno in parte, valori culturali, sociali e identitari più ampi. Lo studio offre quindi uno spunto interessante per comprendere come figure sportive di fama mondiale possano diventare simboli associati a diversi atteggiamenti e orientamenti presenti nelle società contemporanee.