Mondiali: impresa Curacao, 15 parate di Room bloccano l'Ecuador

AGI - Eloy Room, il portiere di Curaçao che con le sue 15 parate è riuscito a tenere la porta inviolata dai ripetuti assalti dell'Ecuador, ha stabilito un nuovo record: mai, da quando si tiene questo tipo di statistiche nel 1966, un estremo difensore aveva realizzato così tante parate nei tempi regolamentari di una partita dei mondiali. L'unico precedente era del 2014 quando il portiere degli Stati Uniti, Tim Howard, ne fece altrettante contro il Belgio e poi arrivò a 16 nei tempi supplementari in cui però subì anche due reti.
Una bella soddisfazione per il 37enne nato a Nimega, nell'isola al largo del Venezuela, che dopo i sette gol incassati dalla Germania ha regalato alla sua nazionale il primo storico punto in un mondiale. Room, ovviamente premiato come migliore in campo, ha ricevuto anche i complimenti negli spogliatoi del re e della regina d'Olanda, Willem e Maxima, che erano in tribuna a Kansas City a tifare per l'ex colonia caraibica dopo aver assistito alla netta vittoria oranje contro la Svezia.
Il portiere di Curaçao negli Stati Uniti è di casa: gioca nel Miami, i rivali cittadini dell'Inter di Messi che però militano nella seconda divisione e non nella Mls. In precedenza aveva giocato in Svizzera nel Vitesse e aveva raccolto 3 presenze nel Psv Eindhoven, senza farsi notare. Per Curaçao detiene il record di presenze avendo accettato di rappresentarla già nel 2015.
"La parata più difficile", ha raccontato Room, "è stata la prima su Valencia perché ha dato un'impronta alla partita facendoci acquisire fiducia. Le altre voglio rivederle". Poi ha scherzato: "Mi aspetto però che a Curaçao mi facciano una statua". La dedica di questa impresa è stata per il padre, morto a novembre.
Impresa di Curaçao: bloccato l'Ecuador a Kansas City
Questa leggendaria prestazione si inserisce nell'impresa di Curaçao. La nazionale di Advocaat ferma sullo 0-0 l'Ecuador nella seconda giornata del girone E. Pareggio a reti bianche a Kansas City, con protagonista assoluto Room. Il portiere curacaense salva i suoi più volte - 15 parate totali - e regala a Curaçao il primo punto nella storia ai Mondiali. Sfortunato e non sempre lucido in fase di rifinitura l'Ecuador, che rischia di aver buttato via le speranze di qualificazione ai sedicesimi.
Gli undici di Beccacece e Advocaat salgono entrambi a 1 punto nel girone E, guidato dalla Germania a 6 punti e con la Costa D'Avorio a quota 3. Nell'ultima giornata Curaçao avrà gli ivoriani (25 giugno, ore 22.00), mentre l'Ecuador sarà chiamato a vincere contro la Germania (25 giugno, ore 22.00) per accedere ai sedicesimi.
Il racconto del match
Pronti, via ed Ecuador subito pericoloso. Dopo due giri d'orologio Valencia viene fermato solo da un grande riflesso di Room, che evita l'1-0 sudamericano dopo 120 secondi. La selezione di Beccacece costruisce, ma lascia spazio a Curaçao in contropiede. Per la formazione dei Caraibi qualche buona iniziativa di Chong, che mette in apprensione la retroguardia ecuadoriana. Nel finale di frazione si abbassano i ritmi e Curaçao riesce a mantenere lo 0-0.
Dopo 15 minuti molto spezzettati, l'Ecuador torna a spingere ma Gonzalo Plata e Valencia - due volte - vengono murati da Room tra il 60' e il 64'. Al rientro dal cooling break Curaçao va in affanno: assedio dell'Ecuador con ancora Valencia a provarci, ma l'occasione più grande capita sui piedi di Preciado, che colpisce una traversa con un tiro cross che lascia fermo Room. Nel recupero Curaçao regge e conquista uno storico punto ai Mondiali.