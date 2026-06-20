Ronaldinho torna a giocare a 46 anni: sarà tesserato dal Ravenna
Ronaldinho torna a giocare a 46 anni: sarà tesserato dal Ravenna
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Ronaldinho torna a giocare a 46 anni: sarà tesserato dal Ravenna

L’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, fermo dal 2015, rientra all’interno del progetto lanciato dal proprietario del club, Ignazio Cipriani
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AGI - La notizia è iniziata a circolare nella tarda serata di ieri e col passare delle ore trova conferme in attesa degli annunci ufficiali di rito: Ronaldinho tornerà a giocare a 46 anni e lo farà in Italia. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, la cui ultima gara risale al 2015 con la Fluminense, sarà tesserato dal Ravenna in serie C.

Il progetto di Cipriani e i dettagli da Miami

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Sul coinvolgimento concreto dell'attaccante brasiliano bisognerà aspettare qualche giorno, quando il 23 giugno a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Cipriani, proprietario del club dal luglio 2024. Secondo quanto si apprende, lo sbarco di Ronaldinho non sarà comunque una semplice iniziativa di marketing.

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