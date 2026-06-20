MotoGp: Bezzecchi shock, schiaffo a addetto pista e squalifica

AGI - Costa caro a Marco Bezzecchi il colpo di testa (e di mano) dopo la caduta nella Sprint del Gp della Repubblica Ceca: in serata è arrivata un'altra doccia gelata per il pilota dell'Aprilia che è stato squalificato per aver colpito con uno schiaffo un addetto alla pista ed è stato escluso dalla gara di Brno.
L'addetto stava sollevando la sua Aprilia dalla ghiaia dopo la caduta al penultimo giro, quando Bezzecchi nella foga e nella frustrazione lo ha colpito due volte con uno schiaffo. La moto era ancora accesa e l'addetto ha cercato di tenerla accelerata. Il pilota italiano avrebbe forse voluto spegnerla, ma di certo non ripartire.
Gets worse from every new angle. This is race ban territory pic.twitter.com/U2xLjdirS4— Simon Patterson (@denkmit) June 20, 2026
Lo Stewards Panel ha sanzionato il gesto di 'Bez' con l'esclusione dalla gara come previsto da un articolo per ogni "azione lesiva degli interessi delle competizioni o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone nel corso di un evento".
Il precedente e le conseguenze
Potrebbe aver pesato il precedente del 2022 a Valencia quando Bezzecchi strattonò un marshall lento a intervenire sulla sua Ducati che a terra aveva preso fuoco. Ora il 27enne rischia di perdere la testa del mondiale con il compagno Jorge Martin a soli 15 punti.