MotoGp: Bezzecchi shock, schiaffo a addetto pista e squalifica
MotoGp: Bezzecchi shock a Brno, schiaffi all'addetto alla pista e squalifica
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MotoGp: Bezzecchi shock a Brno, schiaffi all'addetto alla pista e squalifica

Dopo la caduta nella Sprint del Gp della Repubblica Ceca il pilota dell'Aprilia ha colpito con una manata un addetto ed è stato escluso dalla gara di domenica
Marco Bezzecchi dà uno schiaffo all'addetto alla pista di Brno
Marco Bezzecchi dà uno schiaffo (due volte) all'addetto alla pista di Brno
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AGI - Costa caro a Marco Bezzecchi il colpo di testa (e di mano) dopo la caduta nella Sprint del Gp della Repubblica Ceca: in serata è arrivata un'altra doccia gelata per il pilota dell'Aprilia che è stato squalificato per aver colpito con uno schiaffo un addetto alla pista ed è stato escluso dalla gara di Brno.

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L'addetto stava sollevando la sua Aprilia dalla ghiaia dopo la caduta al penultimo giro, quando Bezzecchi nella foga e nella frustrazione lo ha colpito due volte con uno schiaffo. La moto era ancora accesa e l'addetto ha cercato di tenerla accelerata. Il pilota italiano avrebbe forse voluto spegnerla, ma di certo non ripartire.

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Lo Stewards Panel ha sanzionato il gesto di 'Bez' con l'esclusione dalla gara come previsto da un articolo per ogni "azione lesiva degli interessi delle competizioni o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone nel corso di un evento".

Il precedente e le conseguenze

Potrebbe aver pesato il precedente del 2022 a Valencia quando Bezzecchi strattonò un marshall lento a intervenire sulla sua Ducati che a terra aveva preso fuoco. Ora il 27enne rischia di perdere la testa del mondiale con il compagno Jorge Martin a soli 15 punti.

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