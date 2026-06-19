Pattinaggio, dopo le Olimpiadi i campionati europei a Losanna

AGI - Dopo Milano–Cortina il pattinaggio artistico punta a riprendersi la scena internazionale. L’occasione sono i campionati europei Isu in programma nella ‘capitale olimpica’, a Losanna dal 27 al 31 gennaio 2027.
I campionati europei di pattinaggio a Losanna
Il ghiaccio della Vaudoise Aréna sarà segnato dalle lamine dei migliori pattinatori del Vecchio Continente. In programma le gare individuali femminili e maschili, le competizioni di danza su ghiaccio e di pattinaggio di coppia e il galà di esibizione.
Aperta la vendita dei biglietti per la Vaudoise Aréna
Intanto è stata aperta oggi la vendita ufficiale dei biglietti (su Ticketmaster). I giovani sotto i 16 anni e gli studenti potranno beneficiare di condizioni agevolate.
“I campionati europei di pattinaggio artistico di gennaio 2027 saranno una grande celebrazione dell’eleganza, della creatività e dell’eccellenza sportiva sul ghiaccio”, commenta Jae Youl Kim, presidente dell’Isu e membro del comitato esecutivo del Cio.
"Stelle del pattinaggio e giovani talenti"
“Siamo lieti di accogliere a Losanna, nel gennaio 2027, numerose stelle dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, insieme a giovani talenti emergenti già proiettati verso l’appuntamento olimpico del 2030”, sottolinea Diana Barbacci, presidente del comitato organizzatore dei campionati Europei.
Losanna, la città olimpica
Losanna “conferma la propria vocazione nell’ospitare eventi internazionali di primo piano aperti all’intera popolazione”, le parole di Émilie Moeschler, Municipale, direzione dello sport e della coesione sociale.
“Il nostro obiettivo è che questi grandi eventi lascino un’eredità positiva, ispirino nuove vocazioni e incoraggino la pratica sportiva tra i giovani”, spiega infine Christelle Luisier Brodard, presidente del Consiglio di Stato vodese e direttrice del dipartimento delle finanze, del territorio e dello sport.