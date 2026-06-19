Mondiali, il Canada asfalta il Qatar. Infortunio choc per Koné

AGI - Il Canada asfalta il Qatar nella seconda giornata del girone B ai Mondiali 2026. Successo per 6-0 per gli uomini del ct Jesse Marsch, che dominano in lungo in largo ma perdono il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, vittima di un infortunio terribile alla gamba sinistra nel secondo tempo. Fuori in barella la mezzala neroverde, il cui torneo è certamente finito. Protagonista del match Jonathan David, autore di una tripletta (29', 48', 92'). In rete anche Larin (16'), al secondo gol consecutivo, e Saliba (64'). Il Qatar completa un pomeriggio da incubo con l'autogol del 5-0 di Al Mannai. La goleada proietta il Canada - alla prima vittoria nella sua storia ai Mondiali - in testa al girone B con 4 punti, a pari merito con la Svizzera ma con due gol fatti in più e uno in meno subito. Terza la Bosnia e quarto il Qatar a 1 punto. Nell'ultima giornata Canada e Svizzera si sfideranno per il primato (24 giugno, ore 21.00), mentre Bosnia e Qatar per la terza posizione (24 giugno, ore 21.00).
Il Canada parte forte e sfiora il vantaggio al 6' con un destro al volo di David respinto da Abunada. Subito assedio dei nordamericani, che trovano l'1-0 al 16' con Larin, bravo ad avventarsi sulla ribattuta di un tiro centrale di David. Continuano a spingere i padroni di casa e il raddoppio arriva al 29' con il destro al volo di David. Al 31' la salita si fa sempre più ripida per il Qatar, che resta in dieci uomini per l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Al Amin.
Il dominio del Canada
Nel finale di frazione arriva il tris canadese con la doppietta di David al 48'. Una sola squadra in campo anche nel secondo tempo, che viene bruscamente interrotto da un infortunio shock alla gamba del 24enne Koné, uscito in barella dopo un brutto contrasto con Madibo. Madibo viene poi espulso dopo un controllo al Var e così il Qatar resta in nove uomini al 54'. Dopo cinque minuti di stop, riprende l'assedio del Canada, che segna il 4-0 con la punizione di Saliba al 64'.
Manita e goleada finale
Al 75' è manita per i nordamericani, con il mancino di Shaffelburg che viene messo dentro da una goffa deviazione di Al Mannai. Nel finale gestione degli uomini di Marsch per il 6-0 finale. Il centrocampista del Sassuolo e del Canada Ismael Koné è stato operato nella notte per la frattura esposta alla gamba sinistra durante la partita contro il Qatar ai Mondiali. Il 24enne era uscito dal campo in barella dopo un durissimo intervento da dietro di Assim Madibo a centrocampo.
Le parole dopo l'infortunio
"Ho visto la sua gamba, ho visto che qualcosa non era a posto", ha raccontato il capitano del Canada, Stephen Eustaquio, tra i primi a richiamare i soccorsi in campo. Koné è stato portato in un ospedale di Vancouver dove ha atteso l'operazione per ridurre la frattura circondato dai suoi familiari, ha riferito il ct Jesse Marsch che ha raccontato di aver sentito "il rumore dell'osso che si rompeva" dalla panchina.
Le critiche all'intervento
"Tutti erano affranti per questo incidente ma dovevamo restare concentrati perché Ismael voleva che finissimo il lavoro", ha detto il ct spiegando che Madibo si è scusato personalmente con Koné. Lo juventino Jonathan David, autore di una tripletta, è stato però molto critico per l'intervento di Madibo: "Se in un'azione non puoi conquistare la palla, non ha senso entrare così, è solo per far male".