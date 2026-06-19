L'addio della figlia di Igor Protti: 'A presto Ba, hai vinto'

AGI - "Le persone vedono il fischio finale, noi Ba abbiamo vissuto con te tutti i 90 minuti contro questo avversario bastardo, subdolo. La gente, come nelle partite di calcio, vede il risultato al novantesimo minuto, non gli altri 89". Così, sui social, la figlia di Igor Protti, Noemi, esprime il suo dolore per la scomparsa del padre.
La promessa mantenuta: "Il tuo traguardo era portarmi all'altare"
"Te non hai perso Ba perché chi ti è stato vicino davvero sa quante cose sei riuscito a fare in questo anno, quanti traguardi, a partire dall'essere riuscito a vedere il film, il tuo film. Chi c'è sempre stato sa", ha aggiunto Noemi Protti. "Sono stati 90 minuti dove abbiamo cercato di andare avanti, di godersi ogni giornata ma con un dolore dentro immenso. Il tuo novantesimo minuto era portarmi all'altare, ci sei riuscito e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo".
L'ultimo commovente saluto della figlia: "A presto Ba"
"A presto Ba. La tua Chicchis", ha concluso la figlia dell'ex calciatore, ripostando la foto che la ritrae a maggio mentre viene accompagnata all'altare dal padre. Uno scatto intimo e potente che ha commosso e che continua a commuovere profondamente tutti i tifosi e l'opinione pubblica.