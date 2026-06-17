Mondiali: Messi tripletta record, egugliato il primato di Klose

AGI - Lionel Messi ha vissuto un "momento meraviglioso" nell'attimo in cui, mettendo in rete il terzo gol nell'incontro di esordio dell'Argentina ai Mondiali contro l'Algeria, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi, a pari merito con il tedesco Klose. Ma, ha detto, "in fin dei conti, è solo una statistica, niente di più".
Una tripletta storica a 38 anni
A 38 anni il capitano dell'Albiceleste ha scritto un altro capitolo memorabile della sua carriera con una tripletta, la sua prima in assoluto a un Mondiale, che lo ha portato a superare nella classifica marcatori il brasiliano Ronaldo, Gerd Muller e Kylian Mbappé.
"Condividere questo momento con la mia famiglia, con i miei compagni di squadra, con coloro che sono sempre al mio fianco, è davvero bellissimo", ha detto la star dell'Inter Miami, "È un onore stare al fianco di Klose e degli altri: c'è anche Ronaldo, ma non credo che significhi nulla, così come Mbappé, che oggi ha segnato due gol. Alla fine, è solo una statistica e niente di più".
La forza del gruppo e l'entusiasmo dei tifosi
"La squadra è un gruppo molto unito e forte", ha concluso "Mi sento bene. Siamo stati fortunati a vincere una partita difficile. È importante iniziare con una vittoria. Sono grato ai tifosi, perché ancora una volta hanno dimostrato che l'Argentina è pazza per questo sport: abbiamo riempito di nuovo lo stadio".