Mondiali: Messi tripletta record, egugliato il primato di Klose
Mondiali, l'eterno Messi scrive la storia: tripletta a 38 anni e record assoluto di gol come Klose
Home>Sport

Mondiali, l'eterno Messi scrive la storia: tripletta a 38 anni e record assoluto di gol come Klose

Inizio da sogno per l'Albiceleste trascinata dal suo capitano. La stella dell'Inter Miami agguanta il primato di miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, ma resta umile: "Bellissimo condividere questo momento con la famiglia, ma conta solo la vittoria del gruppo"
Show di Messi ai Mondiali: tripletta all'Algeria e aggancio a Klose sul tetto del mondo
Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - Show di Messi ai Mondiali: tripletta all'Algeria e aggancio a Klose sul tetto del mondo
di lettura

AGI - Lionel Messi ha vissuto un "momento meraviglioso" nell'attimo in cui, mettendo in rete il terzo gol nell'incontro di esordio dell'Argentina ai Mondiali contro l'Algeria, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi, a pari merito con il tedesco Klose. Ma, ha detto, "in fin dei conti, è solo una statistica, niente di più".

Una tripletta storica a 38 anni

ADV

A 38 anni il capitano dell'Albiceleste ha scritto un altro capitolo memorabile della sua carriera con una tripletta, la sua prima in assoluto a un Mondiale, che lo ha portato a superare nella classifica marcatori il brasiliano Ronaldo, Gerd Muller e Kylian Mbappé.

ADV

"Condividere questo momento con la mia famiglia, con i miei compagni di squadra, con coloro che sono sempre al mio fianco, è davvero bellissimo", ha detto la star dell'Inter Miami, "È un onore stare al fianco di Klose e degli altri: c'è anche Ronaldo, ma non credo che significhi nulla, così come Mbappé, che oggi ha segnato due gol. Alla fine, è solo una statistica e niente di più".

La forza del gruppo e l'entusiasmo dei tifosi

"La squadra è un gruppo molto unito e forte", ha concluso "Mi sento bene. Siamo stati fortunati a vincere una partita difficile. È importante iniziare con una vittoria. Sono grato ai tifosi, perché ancora una volta hanno dimostrato che l'Argentina è pazza per questo sport: abbiamo riempito di nuovo lo stadio".

ADV