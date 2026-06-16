Via Lamouchi, la Tunisia punta sulla volpe del miracolo saudita

AGI - La Tunisia ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia nella gara d'esordio ai Mondiali 2026. Lo ha confermato la Federazione calcistica tunisina, precisando che il contratto è stato risolto "di comune accordo". L'esonero rende Lamouchi il primo allenatore nella storia della Coppa del Mondo a perdere il posto dopo una sola partita del torneo.
Dopo il ko subito domenica all'Estadio Monterrey di Guadalupe, in Messico, erano già emerse indiscrezioni su un immediato allontanamento del tecnico. Tuttavia, secondo la Bbc, il 54enne aveva diretto regolarmente l'allenamento della squadra nella giornata di lunedì prima dell'ufficializzazione della separazione. La federazione ha contestualmente annunciato l'arrivo di Hervé Renard, ex commissario tecnico di Marocco e Arabia Saudita, che guiderà la nazionale tunisina fino al termine del torneo. Renard è ricordato in particolare per aver condotto l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, futura campione, ai Mondiali del Qatar 2022.
Il profilo di Renard
Il 57enne francese è un ex difensore che si era ritirato a 29 anni per un infortunio al ginocchio e aveva aperto una ditta di pulizie allenando una squadra locale, l'SC Draguignan. Grazie alla chiamata in Cina dell'amico Claude Le Roy era diventato assistente allo Shangai Cosco, iniziando poi una brillante carriera internazionale.
Il percorso di Lamouchi
Lamouchi era stato nominato a gennaio, in sostituzione di Sami Trabelsi, dimessosi dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa contro il Mali. La sua esperienza sulla panchina tunisina si conclude dopo appena cinque mesi. L'ex allenatore del Nottingham Forest ha ottenuto una sola vittoria in cinque partite alla guida dei "Falchi di Cartagine", un successo per 1-0 contro Haiti all'esordio. Nelle gare di preparazione ai Mondiali la Tunisia aveva inoltre perso 1-0 contro l'Austria e subito un pesante 5-0 dal Belgio.
Dopo la sconfitta contro la Svezia, Lamouchi aveva definito il risultato "doloroso": "Iniziare la competizione con una sconfitta di queste proporzioni è davvero difficile. Abbiamo commesso troppi errori e non possiamo permettercelo. Ci stiamo facendo male da soli", aveva dichiarato.
Altri esoneri eccellenti ai Mondiali
In passato altri commissari tecnici erano stati esonerati durante una Coppa del Mondo, ma mai dopo una sola partita. La stessa Tunisia aveva licenziato Henryk Kasperczak durante il Mondiale del 1998 dopo un avvio negativo nelle prime due gare. Nello stesso torneo la Corea del Sud aveva esonerato Cha Bum-kun dopo due sconfitte consecutive, mentre la Spagna aveva rimosso Julen Lopetegui due giorni prima dell'inizio dei Mondiali del 2018 dopo il suo accordo con il Real Madrid. La Tunisia, inserita nel Gruppo F, affronterà ora il Giappone e successivamente i Paesi Bassi.