Simbolo di supremazia bianca? Bufera sul gesto dell'arbirto Var

Simbolo di supremazia bianca ai mondiali? Bufera sul gesto dell'arbitro VAR australiano
Il responsabile antidiscriminazione della FIFA ha chiesto la sua rimozione, ritenendo il gesto simile a un simbolo di supremazia bianca
AGI - Bufera ai Mondiali di Calcio sul gesto dell'OK capovolto fatto con la mano dall'arbitro australiano Shaun Evans, impegnato nel team VAR, e ripreso nel corso della diretta in avvio della partita Germania-Curacao, finita 7-1.
Il responsabile antidiscriminazione della FIFA ha infatti chiesto la rimozione di Evans per il gesto considerato simile al simbolo di supremazia bianca.
Dal 2019 il gesto dell'OK se eseguito in forma capovolta è stato, infatti, classificato dalla Anti-Defamation League di New York come possibile simbolo d’odio associato a gruppi di estrema destra e alla supremazia bianca.