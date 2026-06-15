Simbolo di supremazia bianca? Bufera sul gesto dell'arbirto Var
Simbolo di supremazia bianca ai mondiali? Bufera sul gesto dell'arbitro VAR australiano
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Simbolo di supremazia bianca ai mondiali? Bufera sul gesto dell'arbitro VAR australiano

Il responsabile antidiscriminazione della FIFA ha chiesto la sua rimozione, ritenendo il gesto simile a un simbolo di supremazia bianca
Shaun Evans
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AGI - Bufera ai Mondiali di Calcio sul gesto dell'OK capovolto fatto con la mano dall'arbitro australiano Shaun Evans, impegnato nel team VAR, e ripreso nel corso della diretta in avvio della partita Germania-Curacao, finita 7-1.

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Il responsabile antidiscriminazione della FIFA ha infatti chiesto la rimozione di Evans per il gesto considerato simile al simbolo di supremazia bianca.

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Dal 2019 il gesto dell'OK se eseguito in forma capovolta è stato, infatti, classificato dalla Anti-Defamation League di New York come possibile simbolo d’odio associato a gruppi di estrema destra e alla supremazia bianca.

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