Rúben Amorim nuovo allenatore del Milan: accordo a un passo
Il tecnico portoghese avrebbe già raggiunto un accordo per un contratto fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione, e un ingaggio da 3,5 milioni di euro
AGI - Dopo la separazione da Massimiliano Allegri e dopo diversi giorni di "scouting", sembra tutto fatto per la panchina del Milan. Il nuovo allenatore del team rossonero, secondo quanto riporta "A Bola", sarà di certo Rúben Amorim. L'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United, secondo i media portoghesi, attende solo il "via libera" di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, per viaggiare verso l'Italia e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.
Il tecnico portoghese avrebbe concordato un contratto per due stagioni (fino al 2028), con un'opzione per un anno in più. Amorim riceverà, sempre secondo "A Bola", 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.