New York Knicks campioni dell'Nba dopo 53 anni

AGI - I New York Knicks sono campioni Nba dopo 53 anni. I New York Knicks hanno vinto ancora una volta in casa di San Antonio (94-90), conquistando un titolo Nba che mancava da 53 anni. New York era sotto di 15 punti e ha recuperato di nuovo mostrando grande cuore. Protagonista assoluto il capitano, Jalen Brunson, autore di 45 punti. "Non ho parole", dice in lacrime nell'intervista a caldo.
Le congratulazioni di Trump: "Renderemo ancora grande l'America"
"Congratulazioni a Jim Dolan e ai New York Knicks. Che anno incredibile è stato, ma soprattutto, che vittorie incredibili nei playoff abbiamo visto tutti, specialmente le ultime quattro: forse le più grandi nella storia del basket", ha commentato su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Stasera - aggiunge - è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson, e ce ne sono altri, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande patriota Mitchell Robinson! Renderemo di nuovo grande l'America" conclude