New York Knicks campioni dell'Nba dopo 53 anni
New York Knicks campioni dell'Nba dopo 53 anni. Trump: "Renderemo ancora grande l'America"
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New York Knicks campioni dell'Nba dopo 53 anni. Trump: "Renderemo ancora grande l'America"

New York era sotto di 15 punti in casa di San Antonio (94-90) e ha recuperato di nuovo mostrando grande cuore
L'Empire State Building con i conoli dei NY Knicks
Leonardo MUNOZ / AFP - L'Empire State Building con i conoli dei NY Knicks
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AGI - I New York Knicks sono campioni Nba dopo 53 anni. I New York Knicks hanno vinto ancora una volta in casa di San Antonio (94-90), conquistando un titolo Nba che mancava da 53 anni. New York era sotto di 15 punti e ha recuperato di nuovo mostrando grande cuore. Protagonista assoluto il capitano, Jalen Brunson, autore di 45 punti. "Non ho parole", dice in lacrime nell'intervista a caldo.

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Le congratulazioni di Trump: "Renderemo ancora grande l'America"

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"Congratulazioni a Jim Dolan e ai New York Knicks. Che anno incredibile è stato, ma soprattutto, che vittorie incredibili nei playoff abbiamo visto tutti, specialmente le ultime quattro: forse le più grandi nella storia del basket", ha commentato su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Stasera - aggiunge - è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson, e ce ne sono altri, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande patriota Mitchell Robinson! Renderemo di nuovo grande l'America" conclude

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