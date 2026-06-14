La Germania travolge il Curaçao 7‑1: debutto show dei tedeschi

AGI - La Germania ha travolto 7-1 Curaçao nella prima partita del girone E dei mondiali. A Houston i tedeschi sono passati in vantaggio dopo 6 minuti con Nmecha, poi al 22º è arrivato il pareggio di Comenencia, storica prima rete per la nazionale caraibica debuttante assoluta in un mondiale. Al 38º Schlotterbeck ha riportato avanti la Germania e al 48º Havertz ha calato il tris su rigore. Nel secondo tempo la squadra di Nagelsmann ha travolto i caraibici portandosi subito in testa. Nella notte italiana (ore 1:00) la Costa d'Avorio esordirà contro Ecuador. La Germania tornerà in campo contro gli ivoriani sabato prossimo, mentre Curaçao domenica notte sfiderà i sudamericani. Grande emozione durante l'esecuzione dell'inno di Curaçao, alla sua prima partecipazione al mondiale. La selezione guidata da Dick Advocaat è la meno popolosa e la più piccola nazione a partecipare alla Coppa del Mondo.
Il primo tempo e lo storico pareggio
L'entusiasmo iniziale dei caraibici è stato spento dalla giocata nello stretto da parte dei tedeschi: a chiudere l'azione, dopo l'ottimo tocco di Wirtz, è stato Nmecha, che dopo sei minuti ha portato in vantaggio i suoi. Qualche minuto più tardi il centrocampista del Borussia Dortmund ha sfiorato la doppietta con una conclusione dalla distanza uscita per questione di centimetri. Con il passare dei minuti Curaçao è riuscita a reagire. Al 21' è arrivato il pareggio: dopo una lettura difensiva errata da parte della retroguardia tedesca è arrivato l'1-1 firmato da Comenencia, con la deviazione decisiva di Kimmich ad ingannare Neuer. Un gol storico quello del giocatore dello Zurigo, il primo in un mondiale.
La reazione tedesca e il dilagare nella ripresa
La reazione da parte degli uomini di Nagelsmann è stata immediata. Da palla inattiva sono arrivate le azioni più pericolose: al 38' Schlotterbeck, di testa, ha anticipato tutti trovando la rete del nuovo vantaggio. In pieno recupero Havertz ha segnato il 3-1 su calcio di rigore. La Germania ha iniziato il secondo tempo segnando la quarta rete: decisivo il diagonale di Musiala, in gol con la complicità della difesa di Curaçao. Dopo appena tre minuti Nmecha, da posizione defilata, ha cercato la doppietta, ma Room ha deviato la conclusione in calcio d'angolo. La nazionale tedesca, entrata con poca convinzione nel primo tempo, ha alzato l'asticella nella ripresa dominando nel palleggio e non permettendo ai caraibici di ripartire in contropiede.
Il finale di gara e i record storici
Al 23' è arrivato anche il quinto gol, la girata di Undav ha innescato Brown che, di prima intenzione, ha superato ancora una volta il portiere avversario. Curaçao ha provato comunque a creare qualche occasione: Margaritha, con una conclusione violenta al 30', ha spaventato Neuer, tornato in nazionale dopo due anni di assenza. Al 33' è arrivato anche il 6-1 di Undav, con il secondo assist confezionato da Kimmich. A tre minuti dal termine invece ecco la doppietta di Havertz, con un tocco sotto imparabile. La Germania non è riuscita però a battere il proprio record, la vittoria più larga ai mondiali rimane quella del 2002 contro l'Arabia Saudita (8-0 il risultato finale).