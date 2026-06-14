L'arbitro somalo escluso dai Mondiali sarà pagato dalla Fifa

AGI - La Fifa verserà il pieno compenso previsto per i mondiali all'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti per motivi di sicurezza.
Artan, considerato il miglior fischietto africano, l'8 giugno è stato interrogato per 11 ore dall'immigrazione all'aeroporto di Miami e poi è stato rimesso su un volo per la Turchia malgrado il passaporto diplomatico con visto per un ingresso nel Paese. Il motivo addotto è un presunto "legame con membri di organizzazioni terroristiche" che forse nasceva da un malinteso per un caso di omonimia.
Decisione della Fifa
Ora la Bbc ha rivelato che la Fifa ha deciso di corrispondere ad Artan il pieno compenso previsto per tutti gli arbitri del mondiale che sarà versato al termine del torneo.
Le parole di Infantino
Alla vigilia del match inaugurale, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva espresso tutto il suo dispiacere per l'esclusione di Artan, respinto al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. "E' un peccato quello che gli è successo - aveva commentato nel corso di una conferenza stampa a Città del Messico - ma non possiamo controllare tutto" per quanto riguarda il rilascio dei visti.
"Cerchiamo sempre di trovare soluzioni, a volte ci riusciamo e a volte no. Ma dobbiamo rispettare il fatto che non siamo i re del mondo che possono governare governi e forze di polizia, noi siamo un'organizzazione sportiva", la conclusione.