Hamilton vince il Gp di Barcelllona, primo successo con la Ferrari

AGI – Lewis Hamilton è tornato a vincere in Formula 1 salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio con la Ferrari, precedendo a traguardo la Mercedes di George Russell e conquistando il Gran Premio di Barcellona 2026. Sul circuito catalano, il sette volte campione del mondo ha scritto una nuova pagina della sua carriera, interrompendo un digiuno di 55 Gran Premi senza vittorie.
La sua ultima vittoria in Formula 1 risaliva al GP d'Arabia Saudita 2021, mentre con la Mercedes aveva vinto il GP del Belgio 2024 (ereditata dopo la squalifica di Russell).
I podi precedenti con la Ferrari
Con la Ferrari, Hamilton aveva conquistato 2 podi prima di questa vittoria in 31 gare: il terzo posto in Cina 2026 e il secondo posto a maggio in Canada.
Una gara perfetta gestita con esperienza
Una gara perfetta, costruita con esperienza, gestione e un passo gara impeccabile. Hamilton ha preso il comando dopo una strategia perfetta ai box e un colpo di fortuna: la virtual safety car giunta al momento giusto. A tre giri dalla fine Kimi Antonelli si ritira quando era secondo, quasi contemporaneamente a Charles Leclerc (andato fuori pista). Il pubblico spagnolo si è lasciato trascinare dall'emozione del momento.
Ferrari vince a Barcellona dopo 13 anni
La Ferrari torna così a vincere con un campione destinato a lasciare il segno: a 13 anni di distanza da Alonso nella stessa pista e a 30 anni di distanza da Schumacher. Per Hamilton è la conferma di una scelta coraggiosa dopo 205 podi totali in carriera. Un successo che potrebbe cambiare l'inerzia del mondiale 2026 col 41enne Lewis Hamilton che consolida la sua seconda posizione in classifica dietro ad Antonelli: è ora a -41.