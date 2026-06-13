Gli Usa travolgono il Paraguay 4-1: Balogun show

AGI - Buona la prima per gli Stati Uniti che in esordio del Mondiale 2026 hanno battuto in casa, a Los Angeles, il Paraguay per 4-1. Dopo un'autorete del Paraguay ad avvio di partita è stato l'attaccante statunitense Folarin Balogun, che gioca in Francia, a segnare una doppietta. La rete del Paraguay è arrivata al 71esimo con Maurício Magalhães Prado. Infine, all'ultimo minuto del recupero, Giovanni Reyna ha realizzato il quarto gol per la gioia dei tifosi USA del Los Angeles Stadium.
Primo Tempo: il monologo statunitense
Avvio spavaldo degli Stati Uniti, che vanno in vantaggio dopo soli sette minuti. Christian Pulisic sguscia sulla sinistra e serve Weston McKennie in area: il centrocampista della Juventus mette in mezzo per Balogun, ma il passaggio viene intercettato da Bobadilla che spedisce in maniera goffa nella sua porta per l'1-0 al 7'.
Continua a spingere la selezione di Pochettino, che raddoppia al 31': Pulisic scappa via a Caceres, imbuca per Balogun, che in piena area di rigore firma il 2-0. Paraguay stordito e gli USA calano il tris nel finale di frazione sempre con Balogun, che vince un duello con Alderete e batte Gill con un bel mancino sotto la traversa.
Secondo Tempo: gestione e poker finale
Nel secondo tempo Pochettino risparmia Pulisic, tolto subito per Berhalter. Gli USA continuano a fare la partita, ma attaccano con meno veemenza verso la porta di Gill.
Nonostante i pochi spunti in avanti, il Paraguay accorcia le distanze a meno di venti minuti dalla fine: direttamente da un rinvio di Gill, Enciso raccoglie e serve in area Maurício, che di sinistro batte Freese per il 3-1 al 73'.
Reazione immediata degli Stati Uniti, che colpiscono una traversa con l'ex Juventus Timothy Weah. Nel finale i padroni di casa gestiscono il vantaggio e archiviano il tanto atteso esordio mondiale calando il poker con Reyna.