Mondiali, cadavere di fronte allo stadio dove si allena l'Iran

AGI - Due storie a tinte criminali dai Mondiali con protagoniste le nazionali di Iran e Inghilterra. Un cadavere in decomposizione è stato ritrovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata vicino allo stadio dove la nazionale di calcio iraniana si sta allenando durante i Mondiali, a Tijuana, nel nord-ovest del Messico.
Il cadavere di fronte lo stadio dove si allena l'Iran per i Mondiali
La macabra scoperta è avvenuta nel parcheggio del supermercato situato proprio di fronte allo stadio Caliente, dove la squadra iraniana si allena quotidianamente dal suo arrivo domenica, a un minuto di auto dal loro hotel. L'auto sospetta era parcheggiata lì da mercoledì, secondo un portavoce della procura.
In Messico, Tijuana è spesso considerata una delle città più pericolose del paese. Secondo le statistiche ufficiali, nel 2025 vi si sono verificati oltre 1.200 omicidi.
Il furto subito dalla nazionale inglese
Palloni, scarpe da calcio e altro materiale per l'allenamento della nazionale inglese è stato rubato nel corso del trasferimento della squadra al centro di allenamento di Kansas City dalla Florida. Secondo la Bbc i veicoli che trasportavano il materiale al centro sportivo di Swope sono stati forzati. La Football Association ha confermato alla Press Association britannica che si è verificato un incidente, ma non ha potuto fornire ulteriori informazioni in quanto la questione è ora di competenza della polizia.
Il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri, ha dichiarato al Daily Mail: "Stiamo indagando su un possibile furto di materiale da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, con alcuni oggetti mancanti. Le indagini sono in corso". La Bbc ha riferito che, a quanto pare, sono stati effettuati due arresti in relazione all'episodio. L'Inghilterra di Thomas Tuchel dovrebbe allenarsi per la prima volta allo Swope Soccer Village alle 17:00 (22:00 GMT) di sabato, dopo il trasferimento dal centro di allenamento pre-torneo in Florida.