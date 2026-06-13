F1: Russell in pole a Barcellona. Leclerc: "Mi vergogno"

AGI - George Russell torna in pole position a Barcellona. Il pilota della Mercedes realizza un crono di 1'14"679 nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena +0"064. Terza casella per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che chiude a +0"319 dal compagno di squadra e per la prima volta in questa stagione resta fuori dalla prima fila.
Quarto Lando Norris su McLaren a +0"322 dal connazionale e davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0"342). L'altra McLaren di Oscar Piastri non va oltre un settimo posto alle spalle di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l'incidente in avvio di Q3. Il monegasco, dopo l'incidente di Monte-Carlo, finisce contro le barriere anche in apertura del Q3 del Gran Premio di Catalogna di Formula 1. Leclerc, nonostante il forte impatto, non ha riportato conseguenze e nella gara in programma domani alle 15 scatterà dalla decima casella.
Leclerc tra errore e scuse ai tifosi
"Moralmente ho tantissima vergogna. Sono stati weekend difficili per ragioni che conosco. C'era tanta fiducia per i cambiamenti che abbiamo fatto. Non ho parole dopo una qualifica così, provo solo vergogna. Il potenziale per la pole c'era, così come il feeling con la macchina. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, ma non ci sono scuse. Mi dispiace per i tifosi. La vittoria sarebbe il minimo che io possa fare per scusarmi". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna.
Le parole di Hamilton dopo il secondo posto
"È fantastico essere in questa posizione perché è stato un weekend difficile. Mi sono sentito a mio agio nel Q1, poi è stato un po' più complicato. Siamo comunque in una buona posizione per lottare domani. Ogni weekend siamo un po' dietro rispetto alla Mercedes, questa volta siamo molto vicini e ciò dimostra il grande lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo continuare a spingere". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, concluse al secondo posto.
Antonelli guarda alla gara
"Finora è stato un weekend difficile per me, non ho avuto tanto feeling con la macchina. Oggi mi è mancato qualcosa. Il passo gara, però, ieri è stato forte e sono ottimista per domani. Cercherò di partire bene, sfruttando al massimo la scia che potrebbe essere un aspetto importante qui". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, chiuse in terza posizione.