Mondiali 2026: record scommesse da 43 miliardi

AGI - I mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico faranno registrare il record di scommesse con una stima di 43 miliardi di euro di puntate a livello globale. Lo prevede la società di servizi finanziari Macquarie che stima un aumento significativo rispetto ai 30 miliardi di euro del precedente primato dell'edizione del 2022, disputata in Qatar.
Più squadre e orari favorevoli
Alla base di questo aumento c'è anzitutto il numero di nazionali passato da 32 a 48 che allarga l'interesse su scala mondiale e porta da 64 a 104 il numero complessivo di partite che si disputano per lo più in orari favorevoli anche per i fusi orari di Europa, America Latina e Africa.
Il boom del mercato negli Stati Uniti
In particolare a fare la parte del leone saranno gli Stati Uniti dove il 65% della popolazione è ora in grado di scommettere sullo sport contro il 40% del 2022.