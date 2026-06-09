Sinner ritorna in ospedale per completare gli accertamenti

AGI - Jannik Sinner è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano per la seconda giornata di esami programmati per verificare le cause del malore che lo ha colpito al Roland Garros.
L’azzurro, solo dopo la diagnosi potrà programmare la ripresa degli allenamenti e tornare alle competizioni. Di sicuro non disputerà i tornei in calendario prima di Wimbledon.
Il crollo di Sinner a Parigi
Il numero uno del tennis mondiale era crollato sulla terra rossa di Parigi a un passo dalla vittoria nel match del secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il 28 maggio scorso.
La racchetta che diventa stampella, il fuoriclasse barcollante e piegato a fondo campo, il volto spaesato. Le istantanee del match del 28 maggio scorso, hanno fatto il giro del mondo fotografando il passaggio da un (quasi) allenamento a una lenta agonia.
Sinner: "Non sono un robot"
"Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. “Nessuno è un robot. Ho iniziato a sentirmi male, con poche energie. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare”, aveva detto Sinner dopo la sconfitta al Roland Garros sul campo centrale “Court Philippe-Chatrier”.
"Ho vinto tre tornei importanti sulla terra, ho avuto una striscia di vittorie importante. Parigi era l'obiettivo principale della stagione, uscire non è quello che volevo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, adesso dobbiamo recuperare"
Classifica e prossime sfide
Con la sconfitta di Parigi si è interrotta la striscia di 30 vittorie consecutive del 24enne di Sesto. L'azzurro ripartirà da 13.500 punti in classifica Atp e da un vantaggio di 3540 punti proprio su Alcaraz. Il campione spagnolo dopo il forfait a Madrid, Roma e Roland Garros, rimarrà ai box anche a Londra perché ancora alle prese con un problema al polso.
Sinner in campo non prima di Wimbledon
In attesa dei risultati degli accertamenti medici, Sinner non tornerà in campo prima di Wimbledon dove è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno quando sconfisse in finale Carlos Alcaraz.