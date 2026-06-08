Sinner in ospedale a Milano per accertamenti programmati 

AGI - Jannik Sinner si trova all'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi ad accertamenti programmati il cui scopo, secondo quanto appreso, è approfondire le cause del malore che lo ha colpito al Roland Garros. Potrebbe lasciare la struttura già in serata
Il numero uno del tennis mondiale era crollato al Roland Garros, a un passo dalla vittoria (anche piuttosto facile) nel match del secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il 28 maggio scorso.
Sinner: "Non mi sento bene, devo vomitare"
“Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”, l'eco delle parole rivolte dall'azzurro al proprio fisioterapista prima di entrare negli spogliatoi del Court Philippe-Chatrier di Parigi ha fatto il giro del mondo. Come le immagini del fuoriclasse piegato a fondo campo, il viso tirato e i passi barcollanti. Fotogrammi di un match che da quasi allenamento si è trasformato in una lenta agonia.
Sinner dopo il crollo di Parigi: "Non sono un robot"
"Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po' fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo", le parole di Jannik Sinner, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Juan Manuel Cerundolo, il 28 maggio scorso, al secondo turno del Roland Garros.
"Avevo poche energie"
"Non mi sono sentito molto bene in campo. Può succedere, non è capitato in un buon momento. Ci ho provato ma non ci sono riuscito, ma non stavo benissimo nemmeno prima della partita. Ho iniziato a sentirmi male, con poche energie e ho provato a servire. Il quarto set l'ho lasciato andare sperando di avere un po' di energie al quinto. Il primo game è stato molto importante. Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene, ho provato subito a tenere punti brevi e colpivo molto bene a inizio partita".
“Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa sia successo oggi con il corpo e tutto. Credo che ora mi possa far bene non fare tornei", aveva aggiunto.
Il ritorno di Sinner non prima di Wimbledon
In attesa dei risultati degli accertamenti medici, Sinner non tornerà in campo prima di Wimbledon dove è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno con il trionfo in finale contro Alcaraz.