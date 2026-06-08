Cobolli entra nella top 10 della classifica Atp

AGI - Fa festa Flavio Cobolli e fa festa, ovviamente, l'Italia del tennis: il finalista di Parigi è il decimo italiano di sempre a entrare nella top 10 del ranking mondiale in singolare maschile: grazie al match di ieri al Roland Garros contro Alexander Zverev, il romano ha infatti guadagnato quattro posizioni ed è appunto il nuovo numero 10 Atp. Prima dell'avvento della classifica computerizzata (1973), sono stati inseriti in top 10 solo Uberto de Morpurgo, Giorgio De Stefani e Nicola Pietrangeli; successivamente, sono riusciti a raggiungere l'élite mondiale Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
Questo traguardo si pone sull'onda lunga di un Roland Garros che registra anche la risalita nel ranking di Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, rientrati in Top 50: il sanremese ha guadagnato 70 posizioni ed è 34esimo, il capitolino ne ha scalate 57 fino a issarsi 48esima piazza. In vetta al ranking Atp rimane Jannik Sinner che, nonostante l'eliminazione a Parigi contro Juan Manuel Cerundolo, aumenta di 750 punti il vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz che, fermo ai box, ha visto uscire i 2000 punti del titolo vinto al Roland Garros 2025.
La top ten del ranking Atp
Dietro, però, si avvicina il trionfatore dello Slam francese, il tedesco Alexander Zverev, che guadagna 1.600 punti rispetto alla precedente classifica e consolida la terza posizione. Il canadese Felix Auger-Aliassime è il nuovo numero 4 del mondo, suo best ranking, il serbo Novak Djokovic scivola al settimo posto. In top 20 restano Lorenzo Musetti (-5, 16esimo) e Luciano Darderi (-1, 18esimo).
Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 13.500 (--) 2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.960 (--) 3. Alexander Zverev (Ger) 7.305 (--) 4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.440 (+2) 5. Ben Shelton (Usa) 3.920 (--) 6. Alex De Minaur (Aus) 3.905 (+1) 7. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (-3) 8. Daniil Medvedev (Rus) 3.760 (--) 9. Taylor Fritz (Usa) 3.720 (--) 10. Flavio Cobolli (Ita) 3.540 (+4).
Gli altri italiani in classifica
Così gli altri italiani: 16. Lorenzo Musetti 2.315 (-5) 18. Luciano Darderi 2.300 (-1) 34. Matteo Arnaldi 1.336 (+70) 48. Matteo Berrettini 985 (+57) 66. Lorenzo Sonego 855 (+4) 78. Mattia Bellucci 777 (-5) 109. Andrea Pellegrino 582 (+15) 126. Francesco Maestrelli 496 (+2).
Il ranking femminile Wta
Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta dopo la conclusione del Roland Garros, il secondo Slam dell'anno andato in scena sulla terra rossa parigina. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita tre settimane fa dalla top ten, perde un'altra posizione ed è 14esima posizione. Alle sue spalle, scende tre gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 41.
Le altre azzurre in crescita
Grazie agli ottavi nel Wta 125 di Foggia ne risale invece sei Lisa Pigato, 132esima, che firma un altro primato personale. La 22enne di Bergamo precede Lucia Bronzetti, che grazie alla semifinale proprio nell'Open delle Puglie recupera in un colpo solo venticinque posti risalendo al numero 147. Un altro balzo importante per la finalista di Foggia, la 18enne romana Tyra Caterina Grant, che guadagna altre ventisette posizioni, sale al numero 157 e firma il "best ranking".
La top ten della Wta
Al comando del ranking mondiale c'è sempre Aryna Sabalenka, per l'86esima settimana consecutiva (la 94esima complessiva): la 28enne bielorussa, che non ha difeso i punti della finale al Roland Garros dello scorso anno uscendo nei quarti (contro Shnaider), mantiene comunque 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek, che precede le statunitensi Jessica Pegula, quarta, e Amanda Anisimova, quinta, entrambe un posto più su rispetto al ranking precedente.
In sesta posizione risale la regina di Parigi e nuova campionessa Slam Mirra Andreeva: la 19enne russa, infatti, guadagna due posizioni. Scivola invece al settimo posto la terza statunitense in top ten, Coco Gauff, che non ha confermato i punti del titolo del 2025 uscendo di scena già al terzo turno (contro Potapova) e perdendo così tre posizioni. Alle sue spalle un posto in meno anche per l'ucraina Elina Svitolina, ottava, davanti alla canadese Victoria Mboko, nona, mentre la ceca Karolina Muchova, decima, chiude l'elite mondiale.
La top ten e le italiane Wta
Questa la top ten della nuova classifica Wta: 1. Aryna Sabalenka (Blr) 9.090 (--) 2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (--) 3. Iga Swiatek (Pol) 6.733 (--) 4. Jessica Pegula (Usa) 6.056 (+1) 5. Amanda Anisimova (Usa) 5.848 (+1) 6. Mirra Andreeva (Rus) 5.751 (+2) 7. Coco Gauff (Usa) 4.879 (-3) 8. Elina Svitolina (Ukr) 4.315 (-1) 9. Victoria Mboko (Can) 3.670 (--) 10. Karolina Muchova (Cze) 3.438 (--).
Così le italiane: 14. Jasmine Paolini 2.617 (-1) 41. Elisabetta Cocciaretto 1.260 (-2) 132. Lisa Pigato 570 (+6) 147. Lucia Bronzetti 526 (+25) 157. Tyra Caterina Grant 492 (+27) 169. Lucrezia Stefanini 450 (-17) 177. Nuria Brancaccio 431 (-14) 213. Jennifer Ruggeri 340 (+54) 263. Samira De Stefano 268 (-2) 264. Jessica Pieri 267 (-6).