Calcio, l'Under 17 sul tetto d'Europa

AGI - L'Italia è campione d'Europa Under 17. Gli azzurrini di Daniele Franceschini hanno sconfitto in finale ai rigori il Belgio, dopo aver acciuffato con Fugazzola dagli undici metri al 91' il decisivo 1-1.
Le difese concedono poco
Nessuna delle due squadre riesce davvero a imporre il proprio ritmo nel primo tempo, ma alcune giocate di qualità individuale accendono la sfida. Le difese, però, si dimostrano solide e concedono poco, mantenendo il risultato in equilibrio fino agli ultimi minuti. A far saltare il banco è il subentrato Ojea, che al minuto 85 firma una splendida rete superando Lorenzo Dattilo con una rapida accelerazione e con un preciso tiro rasoterra nell'angolo basso alla sinistra del portiere.
Sembra il gol decisivo di una finale molto equilibrata, ma nel finale arriva il colpo di scena: l'arbitro fischia il fallo di Xander Dierckx e concede un calcio di rigore all'Italia. Dal dischetto Fugazzola si mostra impeccabile e realizza con grande freddezza il gol della parità.
Si decide tutto dagli undici metri dove, come in semifinale contro la Spagna, l'Italia ha di nuovo la meglio: è Diego Perillo a trasformare il tiro decisivo dopo la traversa colpita da Tinus Moorthamer. L'Italia, già campione nel 2024, può così festeggiare il suo secondo titolo europeo di categoria, il primo con il formato a otto squadre. Gli azzurrini, fra l'altro, si sono laureati campioni senza nemmeno una sconfitta nella fase finale.