Roland Garros, Parigi attende il nuovo re. L'ora di Cobolli

AGI - Parigi attende un nuovo re e lo fa con il fiato sospeso, avvolta in quell'atmosfera elettrica che solo la terra rossa del Court Philippe-Chatrier sa generare quando la storia del tennis è sul punto di essere riscritta.
Quella tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev non è semplicemente l'atto conclusivo del Roland Garros, ma una finale inedita, dove nessuno dei due contendenti ha mai assaporato l'ebbrezza di sollevare un trofeo del Grande Slam.
Occasione della vita per Cobolli
Per il giovane azzurro, attuale numero 14 del ranking mondiale, questa è indiscutibilmente l'occasione della vita, il treno che passa una volta sola e che richiede il coraggio dei grandi campioni per essere preso al volo.
Il percorso verso la finale
Cobolli si presenta all'appuntamento più importante della carriera dopo aver digerito l'amarezza di tre finali Major perse nelle categorie giovanili, ferite che hanno forgiato il suo carattere e che oggi si trasformano in benzina pulita per inseguire il primo titolo Slam della vita agonistica.
Il cammino del tennista romano all'ombra della Tour Eiffel è stato rasente alla perfezione, un percorso netto nel quale ha concesso le briciole agli avversari, lasciando per strada soltanto due set e mostrando una maturità tattica e una solidità mentale impressionanti, doti che gli hanno permesso di capitalizzare al massimo ogni situazione, compreso il fortunoso ma meritato pass ottenuto grazie al drammatico ritiro del connazionale Matteo Arnaldi in semifinale.
Zverev favorito alla vigilia
Dall'altra parte della rete, a sbarrargli la strada verso, ci sarà il gigante tedesco Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo entra nell'arena parigina con i favori del pronostico e con il peso di una pressione spaventosa sulle spalle, conscio che i precedenti lo vedono condurre per 3-1 nei confronti dell'azzurro.
Zverev è un veterano di queste latitudini, un giocatore dal tennis devastante che fa della combinazione tra un servizio al tritolo e un rovescio bimane a impatto piatto le sue armi di distruzione di massa.
I precedenti tra i due
L'ultimo scontro diretto, andato in scena sulla terra battuta di Madrid, ha visto il teutonico imporsi con autorità, ma la memoria storica di questa rivalità nasconde una crepa recente nel muro di certezze del favorito.
Appena due settimane prima del torneo madrileno, infatti, sui campi rossi e pesanti di Monaco, Cobolli era riuscito nell'impresa di scardinare le certezze del tedesco, infliggendogli una sconfitta pesantissima con un netto e perentorio successo in due set che ha dimostrato al mondo come il tennis vario, geometrico e profondo dell'azzurro possa fare malissimo alla difesa lineare di Zverev.
La chiave tattica del match
Dal punto di vista prettamente tecnico e tattico, la sfida si preannuncia come uno scacchiero ad altissima intensità agonistica. Cobolli dovrà essere abile a variare le traiettorie, esasperando le rotazioni in top-spin per togliere tempo all'avversario e costringerlo a colpire fuori dalla zona di comfort, evitando di consegnargli palline centrali e prive di peso che Zverev potrebbe trasformare in accelerazioni letali lungo le linee.
La capacità dell'azzurro di reggere l'urto della prima di servizio del tedesco e di aprirsi il campo con il dritto sventaglio sarà la chiave di volta del match. Non ci sono più margini di errore, non ci sono prove d'appello: la Coupe des Mousquetaires è sul tavolo, lucida e desiderata, pronta a legarsi per sempre al nome di un nuovo, indimenticabile sovrano.