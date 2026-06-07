Nuovo collasso in campo per il calciatore danese Eriksen

AGI - Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter, durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina. La partita è stata sospesa, definitivamente, al 65' minuto dopo che Eriksen ha accusato un malore in campo.
Compagni e avversari raccolti intorno a Eriksen per impedire la ripresa di immagini
Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco per consentire l'intervento dei sanitari, mentre compagni di squadra e avversari si sono raccolti attorno al centrocampista danese per impedire la ripresa di immagini. Secondo le prime informazioni, Eriksen sarebbe cosciente, ma al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.
Certainly appears as if something happened to Christian Eriksen during the Denmark Ukraine match. pic.twitter.com/sny3xdeuB9— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) June 7, 2026
L'episodio ha riportato alla memoria quanto accaduto al giocatore durante gli Europei del 2021, aumentando l'ansia tra i presenti e tra i tifosi.
Dopo l'episodio di 5 anni fa, al centrocampista, classe 1992 e ora sotto contratto con il Wolfsburg, fu impiantato un defibrillatore cardioverter, strumento salva vita ma che gli impedì di continuare a giocare in Italia.
The Game between Denmark and Ukraine is officially over after the medical emergency involving Danish player Christian Erikson. Prayers up for him pic.twitter.com/MvD2PGtJ7g— Matchday Europe (@MatchdayEurope) June 7, 2026