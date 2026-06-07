Nuovo collasso in campo per il calciatore danese Eriksen
Nuovo collasso in campo per il calciatore danese Eriksen (VIDEO)
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Nuovo collasso in campo per il calciatore danese Eriksen (VIDEO)

Il malore durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina. Compagni e avversari raccolti intorno al calciatore per impedire la ripresa di immagini. Il precedente agli Europei del 2021
Eriksen
Franz Waelischmiller / SVEN SIMO / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP - Striscione per Eriksen dopo il malore del 2021
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AGI - Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter, durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina. La partita è stata sospesa, definitivamente, al 65' minuto dopo che Eriksen ha accusato un malore in campo.

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Compagni e avversari raccolti intorno a Eriksen per impedire la ripresa di immagini

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Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco per consentire l'intervento dei sanitari, mentre compagni di squadra e avversari si sono raccolti attorno al centrocampista danese per impedire la ripresa di immagini. Secondo le prime informazioni, Eriksen sarebbe cosciente, ma al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

L'episodio ha riportato alla memoria quanto accaduto al giocatore durante gli Europei del 2021, aumentando l'ansia tra i presenti e tra i tifosi.
Dopo l'episodio di 5 anni fa, al centrocampista, classe 1992 e ora sotto contratto con il Wolfsburg, fu impiantato un defibrillatore cardioverter, strumento salva vita ma che gli impedì di continuare a giocare in Italia.

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