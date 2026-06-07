Antonelli inarrestabile, il GP di Monaco è suo

AGI - Andrea Kimi Antonelli ormai è inarrestabile. Il pilota della Mercedes domina incontrastato il Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 e porta a casa la sua quinta vittoria consecutiva.
Il leader del Mondiale non lascia alcuno scampo agli inseguitori e, nonostante safety car e bandiera rossa, ha la meglio su Lewis Hamilton, che porta nuovamente la Ferrari al secondo posto.
Il podio e le penalità
Pierre Gasly (Alpine) è terzo sul traguardo, ma scivola al settimo posto dopo 5" di penalità. A prendersi il podio è la Red Bull di Isack Hadjar, che precede la McLaren di Oscar Piastri, quarto.
Delusione per Leclerc
Terza piazza sfumata nel finale per Charles Leclerc, che finisce a muro a causa di un presunto problema ai freni.
Russell fuori dai punti
L'altra Mercedes di George Russell, per via di una penalità, finisce fuori dalla zona punti, in quattordicesima posizione.
Ritiri eccellenti
La gara di Max Verstappen termina prima del previsto a causa di un problema al momento della partenza, che lo costringe al ritiro. Stessa sorte anche per Lando Norris, che chiude un weekend disastroso con la McLaren.
La top 10 finale
Completano la top 10 Liam Lawson, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) e Sergio Perez (Cadillac).
Antonelli: "Sto vivendo un grande momento ma è ancora lunga"
"È stato un weekend incredibile, una di quelle giornate in cui avevamo un passo clamoroso. Mi è venuto tutto molto naturale, ma non è finita, la stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella. Il team sta facendo un lavoro straordinario e mi sostiene tantissimo. Sto vivendo un grandissimo momento". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco di Formula 1. "Non volevo ripartire dopo la bandiera rossa, ma ho cercato di ritrovare la concentrazione. Una volta ripartito, ho cercato di arrivare primo alla prima curva perche' era fondamentale", spiega il leader del Mondiale.
Hamilton: "Il secondo posto qui a Monaco è speciale"
"Congratulazioni a Kimi e alla Mercedes, stanno facendo un lavoro incredibile. Noi stiamo progredendo, ma ancora non riusciamo a tenere il loro passo. Ottenere un altro secondo posto è speciale, soprattutto qui a Monaco con condizioni difficili. La macchina è bella, ma serve più carico aerodinamico. Ho finito le gomme abbastanza presto, è stata dura anche per dei problemi di temperatura". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, al termine del Gran Premio di Monaco di Formula 1 concluso al secondo posto.