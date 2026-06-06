Mondiali, due elefanti veggenti in Messico

AGI - Due elefanti hanno attraversato un campo da calcio improvvisato allo zoo di Guadalajara, in Messico, in un bizzarro tentativo di predire il risultato della partita inaugurale dei Mondiali 2026. Gli animali si sono trovati di fronte a una scelta profetica: brucare l'erba sul lato contrassegnato dalla bandiera messicana, oppure optare per il verde sul lato sudafricano, avversario.
La loro scelta, presa in una frazione di secondo, di dirigersi verso il primo lato ha confermato la previsione che il Messico uscirà vincitore dall'attesissima partita dell'11 giugno. Questo esercizio segue le orme dell'indimenticabile Paul il polpo sudafricano nel 2010.
Le previsioni degli animali
"L'idea è che gli animali facciano previsioni su diverse partite che si giocheranno", ha detto il guardiano dello zoo Ivan Reynoso.
La scelta dei gorilla
Successivamente, ai gorilla Chenchi e Faustina sono state presentate due piñata a forma di maglie da calcio: una della Spagna e l'altra dell'Uruguay. Si è creato un silenzio carico di tensione finché uno dei primati non ha improvvisamente afferrato la maglia dell'Uruguay, lasciando intendere che la nazionale sudamericana avrebbe vinto la partita del 26 giugno. "È chiaro chi ha vinto!", ha esclamato eccitato un guardiano dello zoo.
Il puma Muluk
Un puma di nome Muluk sembrava certo della vittoria della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, e sei giraffe hanno scommesso sulla Repubblica Democratica del Congo contro la Colombia.
Intrattenimento del pubblico
Reynoso ha affermato che le scommesse "stimolano molti sensi" degli animali, oltre a offrire intrattenimento a un pubblico euforico in vista del più grande evento calcistico del mondo. "Questo tipo di attività li arricchisce moltissimo, non solo visivamente per il pubblico, ma anche per loro stessi", ha concluso.