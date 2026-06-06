Kimi Antonelli non si ferma più, è in pole anche a Monaco

AGI - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il pilota della Mercedes conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1, stampando un tempo clamoroso in 1'12"051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi.
Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila: Lewis Hamilton è terzo a 0"228, mentre Charles Leclerc è quarto a tre decimi.
Le altre posizioni in griglia
George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Isack Hadjar (Red Bull). Sono ancora attardate anche le due McLaren, visto che Oscar Piastri e Lando Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione ad oltre mezzo secondo da Antonelli.
Antonelli, "mi sto godendo la macchina e il weekend"
"Sono riuscito a mettere tutto insieme, è stata una qualifica molto combattuta con Max. Sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo che fosse sufficiente. Sono molto contento, ringrazio il team perché siamo riusciti a migliorare molto dopo le difficoltà di ieri". Lo ha detto Kimi Antonelli, dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Monaco. "In questa qualifica ci vuole un impegno enorme, devi avvicinarti sempre più al muro per migliorare e non è facile trovare fiducia. Mi sto godendo la macchina e il weekend, è bello poterlo fare. Non vedo l'ora che arrivi domani", spiega il leader del Mondiale.
Verstappen, "felice di essere in prima fila"
"Se ieri mi avessero detto che sarei arrivato in prima fila, avrei sicuramente accettato. Fino a stamattina abbiamo avuto delle difficoltà, essere lì davanti è positivo. Sono molto felice di essere in prima fila. Domani bisognerà vedere la partenza, che non sarà semplice". E' il primo commento di Max Verstappen, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco concluse in seconda posizione. "Con queste macchine siamo ancora più al limite, ma quando riesci a fare un giro pulito è davvero molto appagante", evidenzia il quattro volte campione del mondo.