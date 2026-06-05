Zverev in finale a Roland Garros,  aspetta Cobolli o Arnaldi

AGI - Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di Jakub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco.
Zverev, che domenica sfiderà per il titolo il vincente della semifinale tutta italiana fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner.
Zverev a caccia del primo Slam
Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l'ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner.