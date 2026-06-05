Sorteggiato il calendario di serie A, prima giornata il 22-23 agosto

AGI - Il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa, e ancora Milan-Torino, Frosinone-Juventus e Roma-Fiorentina. Questa la prima giornata del campionato di serie A 2026-27, nel weekend del 22-23 agosto, uscita dal sorteggio effettuato al Teatro Regio di Parma. Doppio big match alla terza giornata, in programma il 6 settembre: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Nello stesso turno anche Roma-Atalanta. Roma-Inter è la partitissima della quinta giornata di serie A, in programma il 20 settembre, prima della lunga pausa per le nazionali.
Roma-Lazio il 13 dicembre
Bisognerà aspettare la 15esima giornata per il primo derby della Capitale: appuntamento al weekend del 13 dicembre per Lazio-Roma. Nello stesso turno spicca anche un classico come Napoli-Milan. Mentre alla 10ma si terrà il derby della Madonnina tra Milan e Inter, e nello stesso turno spicca Juventus-Napoli. E ancora: Roma-Juventus sarà la sfida che infiammerà la 16esima giornata di serie A, in programma il 20 dicembre. Nello stesso turno anche Atalanta-Napoli e Milan-Como. Il primo derby della Mole della serie A 2026-27 si giocherà alla 18esima giornata: Juventus-Torino, in programma nell'infrasettimanale del 6 gennaio.
Ultima di andata di fuoco
Chiusura col botto per l'ultima giornata del girone d'andata della serie A 2026-27: il 10 gennaio, per il 19esimo turno, si giocano Inter-Juventus e Roma-Milan. Milan-Juventus e Napoli-Inter, invece, sono i due big match della 22esima giornata della serie A 2026-27, in programma il 31 gennaio. Alla 24ma altra doppia sfida di cartello: Inter-Milan e Napoli-Juventus.
Il ritorno del derby della Mole il 4 aprile
Il secondo derby della Mole, Torino-Juventus, si giocherà alla 30esima giornata il 4 aprile. Nel turno successivo (11 aprile) spicca invece Inter-Roma oltre a Fiorentina-Milan. Ricca anche la 32esima giornata, in programma il 18 aprile, che prevede nel menu il secondo derby della Capitale, Roma-Lazio, e il big match Milan-Napoli. Alla 34ma spicca Roma-Napoli, alla 36ma Juventus-Inter.
Si chiude il 30 maggio
L'ultima giornata della serie A 2026-27 che si giocherà il prossimo 30 maggio.