Premio Fair Play Menarini 2026: tutti i campioni premiati

AGI - Conto alla rovescia per la 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che promuove i grandi valori dello sport. Un riconoscimento conferito, ogni anno, a campioni del panorama nazionale e internazionale che, nel corso della loro carriera, si sono distinti come modelli di comportamento virtuoso, dentro e fuori il campo. Oggi nel Salone d'Onore del CONI a Roma sono stati annunciati i protagonisti dell'edizione anniversario del premio: dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocita' e pallavolo.
L'annuncio dei vincitori al CONI e i valori tutelati
"Siamo felicemente riuniti nel Salone d'Onore del CONI, dove c'è la storia dello sport italiano e dei suoi valori, per il trentesimo anniversario del Premio Fair Play Menarini. Trent'anni è un traguardo importante, è storia: si è costruito un percorso di certezze, sono stati premiati tanti campioni - dichiara il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio - Oggi sono particolarmente felice perché vengono premiati tre giovanissimi, un messaggio che va al di la' delle medaglie. Si riconoscono l'etica, il rispetto, la legalità, valori importanti da tutelare e promuovere: questi tre ragazzi sono un esempio".
I campioni dello sport premiati in questa edizione
Tra i protagonisti della 30 edizione c'è Armand Duplantis, primatista mondiale del salto con l'asta. A rappresentare il mondo del calcio, invece, ci sarà Gianfranco Zola. Con loro Gregorio Paltrinieri, punto di riferimento del nuoto mondiale, Achille Polonara, volto della pallacanestro azzurra, Antonella Palmisano, regina della marcia, Chiara Mazzel, protagonista dello sci paralimpico italiano, e Daniele Garozzo, campione olimpico e ambasciatore della scherma italiana. A salire sul palco del Fair Play Menarini saranno anche Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, protagonisti delle imprese azzurre nel pattinaggio di velocità, insieme a Simone Anzani, uno dei volti più rappresentativi della pallavolo italiana.
Il programma della premiazione e gli ospiti a Firenze
Il 2 luglio è attesa la premiazione al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: una serata che celebrerà alcune delle figure più rappresentative dello sport internazionale e che vedrà, anche quest'anno, la collaborazione di Sky TG24. A condurre l'evento Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano e Omar Schillaci, affiancati da grandi narratori dello sport come Federico Buffa.
I vincitori della categoria Giovani e il commento della Fondazione
Il fair play non ha età. Lo dimostrano Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri e Alberto Belluzzi, vincitori del Premio Fair Play Menarini "Giovani". Tre ragazzi che ricordano a tutti che il fair play è una scelta che si fa ogni giorno, in gara e nella vita. "Da trent'anni il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra campioni che hanno saputo lasciare un segno non soltanto attraverso le loro vittorie, ma anche attraverso il loro modo di vivere lo sport - dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini - Le storie dei premiati di questa edizione ci ricordano che rispetto, lealta' e correttezza continuano a essere valori capaci di unire generazioni diverse e di parlare a chi ama lo sport, dentro e fuori dal campo".
L'anteprima del 15 giugno
Prima del gran finale, il percorso verso la 30 edizione farà tappa il 15 giugno a Firenze con il Premio speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport", dedicato ai giovani talenti che riescono a conciliare percorso scolastico e attività agonistica.