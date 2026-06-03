Roland Garros: Cobolli vince e vola in semifinale

AGI - Flavio Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano - decima testa di serie del tabellone - elimina in rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista la prima semifinale Slam della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4, in tre ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che batte per la terza volta in tre confronti Aliassime e venerdì si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'Italia ha così la certezza di avere un giocatore in campo nella finale di domenica: sarà la 14esima finale Major con un italiano presente, la prima dal 2021 (Wimbledon Berrettini-Djokovic) con protagonista un azzurro diverso da Jannik Sinner.
Le parole di Cobolli al termine del match
"Credo si siano giocate due partite diverse oggi. Nel primo set c'era tantissimo vento ed era difficile giocare, sono andato negli spogliatoi a riflettere. Poi sono riuscito a lottare e a esprimere il mio tennis perché avevo la sensazione che fosse la chance della mia vita. È la migliore settimana della mia vita e manca solo qualcosa, dovrò continuare a lottare". Così Flavio Cobolli, nell'intervista in campo, dopo il successo su Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Roland Garros. "Bisogna sempre saper accettare ogni condizione climatica, penso sia stato il motivo per cui ho vinto. Un italiano in finale? Penso che il presidente sarà sicuramente contento e lo ringrazio per essere venuto qui a vederci. Berrettini e Arnaldi sono due miei amici e faccio un in bocca al lupo ad entrambi", prosegue il romano, che attende in semifinale appunto il vincente del match tra Berrettini e Arnaldi.