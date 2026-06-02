La battaglia di Dalglish e Keegan contro il tumore

AGI - Sarà un caso ma nel giro di poche ore due figure epiche del calcio britannico, Kenny Dalglish e Kevin Keegan, che hanno fatto gioire milioni di tifosi con le loro imprese, sono tornate alla ribalta della cronaca per motivi che nulla hanno a che vedere con lo sport: sono in cura per un tumore.
Dalglish, leggenda del calcio scozzese, del Liverpool e del Celtic, 75 anni, avrebbe preferito mantenere riservata la notizia, ma è stato costretto a confermarla dopo una pubblicazione involontaria sui social. "Sto attualmente seguendo un trattamento contro il cancro. A differenza del mio utilizzo del telefono, le cure stanno andando bene", ha scritto Dalglish, chiedendo rispetto per la privacy sua e della sua famiglia e ringraziando il personale medico per l'assistenza ricevuta.
La carriera di Dalglish
Considerato uno dei più grandi calciatori della storia britannica, Dalglish detiene il record di presenze con la Scozia (102) e ha realizzato 30 reti con la nazionale. Con il Celtic ha vinto quattro campionati e quattro Coppe di Scozia prima di trasferirsi al Liverpool nel 1977 per una cifra record. Con i Reds ha conquistato tre Coppe dei Campioni e otto titoli inglesi, diventando un'icona del club anche da allenatore.
Il sostegno del Liverpool
In una nota, il Liverpool ha espresso il proprio sostegno a Dalglish e alla sua famiglia, chiedendo il rispetto della loro privacy. Anche Ian Rush, suo storico compagno di squadra, gli ha dedicato un messaggio di incoraggiamento: "Se qualcuno può affrontare questa battaglia con coraggio e determinazione, quello è Kenny".
La malattia di Keegan
Ieri era stato l'ex capitano e allenatore della nazionale inglese Kevin Keegan a rivelare pubblicamente che il cancro che gli è stato diagnosticato a gennaio è al quarto stadio, il livello più avanzato. La notizia è emersa durante una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo l'annuncio della malattia.
"Ho avuto un incidente d'auto e ho dovuto subire un intervento chirurgico - ha raccontato Keegan -. Durante la Tac pre-operatoria hanno scoperto il tumore. Mi hanno indirizzato da un oncologo d'eccellenza, spiegandomi che la nuova terapia proposta aveva un tasso di successo eccezionale. Quando ho chiesto quale fosse, mi hanno risposto il 33%. Io pensavo fosse dell'80 o del 90%".
Una storia leggendaria
Keegan, 75 anni, è uno dei simboli del calcio inglese ed europeo. Da calciatore ha incantato il mondo con la maglia del Liverpool (1971-1977) e ha conquistato due Palloni d'Oro consecutivi con l'Amburgo nel 1978 e nel 1979. Da allenatore ha guidato la nazionale dei Tre Leoni e ha sfiorato la vittoria della Premier League nella stagione 1995/96 alla guida del Newcastle, chiudendo al secondo posto.