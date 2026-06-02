Da Italiano a Tedesco, il Bologna sceglie l'ex ct del Belgio

AGI - Da Italiano a Tedesco: il Bologna ha ufficializzato che sarà Domenico Tedesco, il 41enne tecnico nato in Calabria e cresciuto in Germania, a succedere a Vincenzo Italiano come nuovo allenatore dei rossoblù.
L'ex ct del Belgio ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva.
Il profilo di Domenico Tedesco
Tedesco, che compirà 41 anni a settembre, è nato a Rossano, in Calabria ed è cresciuto in Germania, dove si è laureato in ingegneria conseguendo successivamente un master.
Dalla Daimler alla carriera tecnica
Nel 2013, a 27 anni, lasciò la Daimler, dove curava l'acustica delle automobili Mercedes, per entrare nello staff tecnico dei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim e nel 2017 la prima panchina da capo allenatore all'Erzgebirge Aue, in serie B tedesca, dove conquista la salvezza in corsa.
Le esperienze tra Germania e Russia
Poi arriva la chiamata dello Schalke 04 per l'annata 2017-18 e centra secondo posto e qualificazione in Champions al primo colpo. Dal 2017 al 2019 vola in Russia allo Spartak Mosca, poi rientra in Germania, al Lipsia, dove conquista la Coppa di Germania.
In Belgio e in Turchia
Dal 2023 al 2025 è stato ct del Belgio, infine il Fenerbahce (dove ha vinto una Supercoppa turca).