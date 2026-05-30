Berrettini agli ottavi a Roland Garros dopo una maratona di oltre 5 ore

AGI – Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne tennista romano, 105esimo del ranking mondiale, nei sedicesimi lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo Francisco Comesana. 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico, e che si aggiudica il match al quinto match-point (quattro per il sudamericano). Segnali incoraggianti, soprattutto in vista degli ottavi di finale che lo vedranno scendere in campo contro il vincente del match tra l'argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce.
Al termine della maratona sportiva, il tennista romano si è detto "molto felice di essere qui e sono grato al mio team. Sotto il sole siamo riusciti ad andare in fondo. Comesana ha giocato una grande partita, ha sbagliato forse due palline in cinque ore", ha detto Matteo Berrettini, nell'intervista in campo. "Ho dovuto trovare il modo per vincere la partita che sembrava non finire mai. Ora mi servirà del tempo per recuperare. Quando sono arrivato qui non mi aspettavo di arrivare fino agli ottavi, ma c'è tanto lavoro fisico e mentale dietro", ha aggiunto.