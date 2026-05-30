Vingegaard re del Giro d'Italia: successo nella penultima tappa

AGI - Jonas Vingegaard padrone assoluto del Giro d'Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa. Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l'austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l'australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo.
Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Giulio Ciccone difende la maglia azzurra e vince la classifica dedicata agli scalatori. Domani ci sarà il gran finale con la ventunesima ed ultima frazione del Giro d'Italia 2026, la Roma-Roma di 131 chilometri.
Le parole del re del Giro: "Domani a Roma per godermela"
"Sono un ciclista, mi piace vincere. Quando è stato possibile, ho cercato di farlo. Sono andato per la tappa oggi, ho avuto una grande giornata e sono stato sostenuto dalla squadra. Dopo cinque vittorie di tappa, domani andrà a Roma per godermela. Sono partito da lontano perché volevo provarci. Abbiamo dovuto cambiare i piani in corsa dopo i problemi di Kuss".
Lo dice il danese della Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, ai microfoni di Eurosport dopo il successo nella ventesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo di 200 km, che gli ha consentito di blindare definitivamente la maglia rosa.
Il podio della 20ª tappa
1 - Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
2 - Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) a oltre 1'
3 - Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe)