Chi vincerà Roland Garros? Attenti a quei tre...

AGI - Senza più Jannik Sinner in campo, senza Carlos Alcaraz infortunato, gli appassionati cercano ora un nuovo tennista da tifare per il primo Slam che negli ultimi anni sfugge ai due campionissimi. Occhi puntati, dunque, su tre ragazzi terribili: João Fonseca, Rafael Jodar e Jakub Mensik.
Il 19enne brasiliano compie un'autentica impresa e sul Philippe-Chatrier batte in rimonta Novak Djokovic al terzo turno del Roland Garros. Ribaltone storico con il sudamericano che si trovava sotto due set a zero e riesce a spuntarla dopo quattro ore e 57 minuti di lotta. Il punteggio finale recita 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 in favore di Fonseca, che nel quarto parziale ha salvato due palle break vitali sul 4-3 Djokovic prima di portare il serbo al quinto.
Il capolavoro di Fonseca e il sogno di Djoker
Successo più importante della carriera per il brasiliano, che è il secondo di sempre a battere Djokovic in rimonta da 0-2: l'unico a riuscirci fu Jurgen Melzer sempre a Parigi nel 2010, per uno score che prima di questa partita diceva 301-1 negli incontri dove il 39enne di Belgrado si trovava in vantaggio 2-0. Sfuma il sogno 25esimo Slam per Djokovic, mentre accede alla seconda settimana Fonseca, che attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul.
Jodar vince la maratona con Michelsen
Non si ferma la corsa neanche di Rafael Jodar. Al primo Roland Garros della carriera, già da testa di serie numero 27, il 19enne madrileno la spunta al quinto set su Alex Michelsen. 7-6(2) 6-7(5) 4-6 6-3 6-3, in quattro ore e 17 minuti, il punteggio in favore dello spagnolo, che si giocherà un posto nei quarti di finale nel derby con Pablo Carreno Busta. Il 34enne di Gijon sorprende in quattro set l'argentino Thiago Agustin Tirante (n.60 Atp) con il punteggio di 7-6(0) 7-5 3-6 6-4.
Mensik elimina Alex de Minaur
Nonostante le quattro ore e 40 minuti in campo contro Navone, il 20enne Jakub Mensik ribalta Alex de Minaur. Il ceco, dopo un pesante 6-0 subito nel primo set, sale di livello e rifila un netto 6-2 6-2 6-3 all'australiano testa di serie numero 8 del tabellone. Mensik agli ottavi se la vedrà con Andrey Rublev (n.13 Atp). Il russo esce indenne da tre set tiratissimi - 7-5 7-6(2) 7-6(2) - con il portoghese numero 51 Atp Nuno Borges.