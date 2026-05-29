A Roland Garros morìa di teste di serie, fuori anche Djokovic

AGI - Come in un celebre film con Christopher Lambert di molti anni fa, alla fine ne resterà uno solo. Dopo Sinner, Medvedev, Fritz, Shelton, Bublik, esce al secondo terzo turno del Roland Garros anche Novak Djokovic. Ne resterà uno solo. Ma chi sarà? L’unica certezza, infatti, è che al momento è del tutto azzardato fare previsioni. Le teste di serie a Parigi, complice il caldo record e una non proprio intelligente programmazione degli organizzatori che non hanno voluto favorire i più forti (vedi Sinner in campo alle ore 12) e, con loro, lo spettacolo, cadono come mosche. Della top 10 restano in gara Alexander Zverev – ora il vero favorito del torneo, aspettando l’ennesimo colpo di scena – e Felix Auger-Aliassime.
Oggi Novak Djokovic, testa di serie numero 3, si è arreso al brasiliano João Fonseca, 28esima forza del seeding, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5, dopo quasi cinque ore di gioco. Il 19enne talento carioca, autentica promessa del tennis mondiale e da molti pronosticato come possibile terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, è abituato a giocare a queste temperature e lo dimostra il fatto che abbia sostenuto e vinto due maratone sportive nel giro di tre giorni. Quella di oggi, inoltre, contro il campione serbo, uno dei più forti tennisti di sempre su questa superficie. Tra le ultime vittime del clima torrido parigino anche il russo Karen Khachanov, 13esima testa di serie del del torneo, che ha ceduto al lucky loser olandese Jesper de Jong vincente per 7-5 5-7 6-2 6-7(2) 6-2.
Le eliminazioni eccellenti a Parigi
Dopo Sinner, Medvedev, Fritz, Shelton, Bublik, esce al secondo terzo turno del Roland Garros anche Novak Djokovic. Le teste di serie a Parigi, complice il caldo record e la programmazione, cadono come mosche. Il brasiliano João Fonseca, 28esima forza del seeding, si è imposto in rimonta dopo quasi cinque ore di gioco, confermandosi una promessa del tennis mondiale.
Il caldo condiziona il torneo
Tra le vittime del clima torrido anche Karen Khachanov, sconfitto dal lucky loser Jesper de Jong.