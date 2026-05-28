Roland Garros, Sinner in campo alle 12. 'Non temo il caldo'

AGI - Il numero uno al mondo Jannik Sinner prosegue oggi la sua corsa verso il primo titolo all'Open di Francia. Arrivato al Roland Garros dopo aver vinto tutti e tre i titoli dei Masters 1000 sulla terra battuta, diventando così il secondo giocatore dopo Novak Djokovic a completare la serie dei nove tornei di livello 1000, Sinner è favoritissimo alla vittoria finale di Parigi e sembra non avere rivali in grado di fermarlo. Pochi scommetterebbero contro di lui ora che punta a completare il Career Grand Slam conquistando l'unico che gli manca, l'Open di Francia di quest'anno.
Nel 2025 fu sconfitto al super tie-break del quinto set dopo una battaglia epica contro Carlos Alcaraz. Ed è proprio lo spagnolo, infortunato al polso e fuori dai giochi, l'unico che al momento è in grado di impegnare e a volte battere Sinner.
La sfida con Cerundolo jr
Dopo il debutto senza problemi al primo turno nella sessione serale sul Court Philippe Chatrier martedì contro la wild card francese Clement Tabur, Sinner aprirà la giornata di oggi sul campo centrale alle ore 12 contro Juan Manuel Cerundolo. L'unico precedente tra il n.1 del mondo e l'argentino, numero 56 del ranking, è stata una vittoria in due set nel tabellone dei 128 a Wimbledon tre anni fa.
Le condizioni meteo
"Sono felice di giocare di notte. Sono felice di giocare di giorno, ovunque mi mettano", ha detto Sinner mentre i discorsi sulle condizioni di caldo torrido a Parigi continuano a dominare la settimana di apertura. "Penso di aver gestito molto bene il caldo a Indian Wells, dove quest'anno faceva molto caldo, quindi lì non ho avuto problemi. Ci siamo preparati bene. Ovviamente qui il caldo è diverso, ma l'umidità non è così opprimente come forse in Australia o negli Stati Uniti".