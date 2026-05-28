Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano si separano
Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano si separano, "risoluzione consensuale del contratto" 
Home>Sport

Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano si separano, "risoluzione consensuale del contratto"

L'allenatore ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, rende noto la società di via Casteldebole
Vincenzo Italiano in una partita da allenatore del Bologna
Davide Casentini / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Vincenzo Italiano in una partita da allenatore del Bologna
bologna
di lettura

AGI - Il Bologna Calcio e l'allenatore Vincenzo Italiano si separano. Lo annuncia con una nota la società rossoblù. "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto".

ADV

Finito il ciclo di Italiano al Bologna Fc

ADV

"Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura".

La nota del Bologna Calcio

La società "ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

ADV