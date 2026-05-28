Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano si separano

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AGI - Il Bologna Calcio e l'allenatore Vincenzo Italiano si separano. Lo annuncia con una nota la società rossoblù. "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto".
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Finito il ciclo di Italiano al Bologna Fc
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"Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura".
La nota del Bologna Calcio
La società "ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".
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