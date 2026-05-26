Roland Garros, Sinner liquida Tabur senza perdere un set

AGI - Il Roland Garros si apre nel segno dell'Italia. Jannik Sinner e Luciano Darderi superano il primo turno dello Slam parigino vincendo entrambi in tre set, confermando lo stato di grazia del tennis azzurro sul palcoscenico internazionale.
Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, liquida la pratica Clement Tabur in due ore e otto minuti di gioco con il punteggio netto di 6-1 6-3 6-4. Per l'altoatesino si è trattato di un match saldamente in controllo: l'avversario ha impiegato più di un parziale per entrare in ritmo e, nonostante un rendimento in crescita nel corso dell'incontro, non è mai riuscito a impensierire l'azzurro. Sinner attende ora la sfida di giovedì contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale numero 56 della classifica ATP.
Darderi avanza con autorevolezza
Avanza con autorevolezza anche Luciano Darderi. L'italo-argentino, reduce dalla semifinale agli Internazionali d'Italia e salito al numero 17 del ranking maschile, ha sconfitto l'austriaco Sebastian Ofner (numero 112 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-3 in due ore e 19 minuti. Al secondo turno Darderi affronterà il vincente della sfida tra l'argentino Francisco Comesana e lo statunitense Ethan Quinn.
Le parole dopo il match
Al termine del match, Darderi ha analizzato la prestazione ai microfoni di Eurosport evidenziando l'impatto del clima e il cambio di superficie rispetto al torneo di Roma:
Analisi tecnica e fiducia
"Erano condizioni veramente difficili per tutti e due. Ero un po' stanco, i primi game mi girava la testa per il caldo. Ho cercato di usare un po' di ghiaccio e acqua fredda. Fortunatamente il primo set è stato fondamentale, poi ho giocato bene i primi game del secondo: quella è stata la chiave della partita. Ofner è sempre un grande giocatore. Sono felice, perché il primo turno non è mai facile". Il tennista azzurro ha poi concluso la sua disamina tecnica aggiungendo: "Per fortuna ho sentito più caldo solo il primo set, ma le condizioni sono veramente diverse da Roma, la palla salta di più e il campo molto più veloce. Arrivo con tanta fiducia, consapevole che posso fare bene, ma bisogna andare partita per partita. Si gioca su cinque set, bisogna stare attenti".