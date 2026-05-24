America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand a Cagliari

AGI - Luna Rossa "Senior", con Peter Burling e Ruggero Tita al timone, ha battuto New Zealand "Senior" nel match race finale delle prime regate preliminari della "Road to Naples 2027".
Luna Rossa batte New Zealand
Nel Golfo degli Angeli di Cagliari, la barca italiana ha mandato un bel segnale, chiudendo in testa la classifica generale, dopo gli otto round svolti in Sardegna, e dominando poi i rivali della Nuova Zelanda nell'atto conclusivo.
Luna Rossa domina in vista della America's Cup 2027
In acqua, in questo primo test in vista della 38esima Louis Vuitton America's Cup, prevista a Napoli l'anno prossimo, gli Ac40 con quattro velisti a bordo (a Napoli nel 2027 gareggeranno invece cinque velisti e su imbarcazioni Ac75).
Bella l'affermazione di Luna Rossa, in una cornice di pubblico festante. Unico rammarico l'assenza dal match race finale di Luna Rossa Women e Youth, con al timone Marco Gradoni e Margherita Porro, che ha chiuso le prime otto regate a un solo punto da New Zealand Senoir, al terzo posto.
La seconda barca italiana è stata squalificata nella prima prova di oggi e poi ha dovuto "pagare" una doppia penalità nell'ottavo e ultimo round.
Staccati, più indietro, nella classifica generale delle prove sarde, La Roche-Posay, New Zealand Women e Youth, Alinghi, Athena Patway Women e Youth e GB1.
Le prossime gare preliminari a Napoli
Appuntamento ora, per altre regate preliminari, dal 24 al 27 settembre a Napoli. In acqua ancora una volta gli Ac40. Dovrebbero prendere il via alle falde del Vesuvio pure gli americani di Team Usa; mentre dovrebbero saltare anche l'appuntamento in Campania i velisti del Team Australia.